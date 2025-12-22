Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп недавно резко высказался относительно Украины, заявив, что она якобы потеряла демократический статус из-за отсутствия выборов, повторив при этом российские нарративы о войне как повод для их отсрочки.

Напомним, проведение президентских и парламентских выборов в Украине во время военного положения сейчас фактически невозможно из-за рисков безопасности и постоянных обстрелов. Очередные местные выборы, запланированные на 26 октября, также не состоялись именно по этой причине.

Зеленский также отмечал, что государство технически готово к выборам, однако они возможны только после прекращения огня или при условии реальных гарантий безопасности. По его словам, в случае такой поддержки избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60-90 дней.

В то же время Зеленский ожидает предложений от парламента по изменениям в законодательство, ведь Конституция запрещает проведение выборов во время военного положения.

Между тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что "подумает" над гарантиями безопасности на период возможного голосования, одновременно выдвинув условия относительно участия жителей временно оккупированных территорий Украины.