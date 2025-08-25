ВПЛ с ВОТ получат новые выплаты: как и когда изменится "єВідновлення"

Что именно и когда изменится для ВПЛ с ВОТ

По словам чиновника, в Украине планируют запустить выплаты для ВПЛ с ВОТ.

"Это - новый этап развития программы "єВідновлення",- объяснил Кулеба во время включения в эфире телеканала "Суспільне".

Согласно его информации:

уже на следующей неделе правительство примет постановление, которое откроет возможность компенсаций для ВПЛ с временно оккупированных территорий;

для этого привлечено $180 млн от международных партнеров (договоренность уже есть);

средства будут направлены на первые 3700 семей, которые получат выплаты.

Что уже изменилось в программе и для кого

Кулеба рассказал, что в течение последнего года "єВідновлення" уже существенно расширили:

ВПЛ впервые получают компенсации за поврежденное или разрушенное жилье;

была введена новая услуга - восстановление на собственном участке;

было запущено дистанционное обследование жилья на территориях боевых действий.

Министр уточнил, что вскоре такая возможность станет доступной и для территорий возможных боевых действий.

"єВідновлення": сколько людей получили выплаты

Кулеба поделился также информацией о результатах программы "єВідновлення", которая стала основным инструментом государства для поддержки людей, чье жилье было потеряно или повреждено в результате российской агрессии.

"За время работы программы компенсации получили уже более 120 тыс. украинских семей. До конца года планируем выплатить еще 60 тыс. компенсаций. То есть вместе будет около 180 тыс. семей, которые получат поддержку в виде выплат или сертификатов", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что на это "уже есть необходимый ресурс - как средства государственного бюджета, так и финансирование от международных партнеров".

"Это - гарантия того, что программа будет стабильной", - отметил министр.

Самое большое направление программы - восстановление поврежденного жилья. На сегодня помощь уже получили 97,6 тыс. семей - на общую сумму 9,8 млрд гривен.

Второе направление - компенсация за уничтоженное жилье. Для этого государство выдает сертификаты, которые можно использовать для покупки новой квартиры или дома.

Так, в качестве компенсации за уничтоженное жилье было выдано уже 22,1 тыс. сертификатов - на 32,1 млрд гривен (из них 14,6 тыс. сертификатов уже использовано для покупки нового жилья на сумму 23 млрд гривен).