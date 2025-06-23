Больше денег за разрушенное жилье? Как могут изменить "єВідновлення" и для кого
Сегодня, 23 июня, состоялось координационное совещание Кабинета министров Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. В рамках мероприятия речь шла, в частности, о возможных изменениях в программе "єВідновлення".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
"єВідновлення": как работает программа и что может измениться
"єВідновлення" - это программа помощи от государства для владельцев жилья, поврежденного или разрушенного в результате боевых действий в Украине (то есть помощь зависит от уровня ущерба, нанесенного жилью граждан).
Она действует в Украине уже два года и постоянно обновляется - получает новые опции. Так, например, стали доступными:
- компенсации для ВПЛ;
- возможность оплатить жилищным сертификатом первый взнос по ипотеке "єОселя".
Сегодня, в контексте обсуждения программы "єВідновлення", премьер-министр сообщил, что сейчас готовится решение об увеличении суммы компенсаций для владельцев поврежденного жилья - если оно является памятником архитектуры.
Шмыгаль уточнил, что соответствующие задания - по разработке необходимых для этого механизмов - уже получили:
- Министерство развития общин и территорий;
- Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
В завершение чиновник отметил, что правительство продолжает системную работу над усилением обороны страны, поддержкой граждан и экономической устойчивостью государства.
Денис Шмыгаль во время координационного совещания КМУ (фото: kmu.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как к программе "єВідновлення" присоединиться бизнесу.
Читайте также, кто из граждан имеет право воспользоваться программой "єВідновлення", как украинцам к ней присоединиться и что важно сделать после завершения ремонтных работ.
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