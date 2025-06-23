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Больше денег за разрушенное жилье? Как могут изменить "єВідновлення" и для кого

Понедельник 23 июня 2025 15:42
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Больше денег за разрушенное жилье? Как могут изменить "єВідновлення" и для кого Программу "єВідновлення" могут изменить, но не для всех (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 23 июня, состоялось координационное совещание Кабинета министров Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. В рамках мероприятия речь шла, в частности, о возможных изменениях в программе "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

"єВідновлення": как работает программа и что может измениться

"єВідновлення" - это программа помощи от государства для владельцев жилья, поврежденного или разрушенного в результате боевых действий в Украине (то есть помощь зависит от уровня ущерба, нанесенного жилью граждан).

Она действует в Украине уже два года и постоянно обновляется - получает новые опции. Так, например, стали доступными:

  • компенсации для ВПЛ;
  • возможность оплатить жилищным сертификатом первый взнос по ипотеке "єОселя".

Сегодня, в контексте обсуждения программы "єВідновлення", премьер-министр сообщил, что сейчас готовится решение об увеличении суммы компенсаций для владельцев поврежденного жилья - если оно является памятником архитектуры.

Шмыгаль уточнил, что соответствующие задания - по разработке необходимых для этого механизмов - уже получили:

  • Министерство развития общин и территорий;
  • Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

В завершение чиновник отметил, что правительство продолжает системную работу над усилением обороны страны, поддержкой граждан и экономической устойчивостью государства.

Больше денег за разрушенное жилье? Как могут изменить &quot;єВідновлення&quot; и для когоДенис Шмыгаль во время координационного совещания КМУ (фото: kmu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как к программе "єВідновлення" присоединиться бизнесу.

Читайте также, кто из граждан имеет право воспользоваться программой "єВідновлення", как украинцам к ней присоединиться и что важно сделать после завершения ремонтных работ.

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