ВПО з ТОТ отримають нові виплати: як і коли зміниться "єВідновлення"

Що саме й коли зміниться для ВПО з ТОТ

За словами посадовця, в Україні планують запустити виплати для ВПО з ТОТ.

"Це - новий етап розвитку програми "єВідновлення", - пояснив Кулеба під час включення в ефірі телеканалу "Суспільне".

Згідно з його інформацією:

вже наступного тижня уряд ухвалить постанову, яка відкриє можливість компенсацій для ВПО з тимчасово окупованих територій;

для цього залучено $180 млн від міжнародних партнерів (домовленість вже є);

кошти будуть спрямовані на перші 3700 родин, які отримають виплати.

Що вже змінилось у програмі й для кого

Кулеба розповів, що впродовж останнього року "єВідновлення" вже суттєво розширили:

ВПО вперше отримують компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло;

було запроваджено нову послугу - відбудова на власній ділянці;

було запущено дистанційне обстеження житла на територіях бойових дій.

Міністр уточнив, що незабаром така можливість стане доступною й для територій можливих бойових дій.

"єВідновлення": скільки людей отримали виплати

Кулеба поділився також інформацією щодо результатів програми "єВідновлення", яка стала основним інструментом держави для підтримки людей, чиє житло було втрачене або пошкоджене внаслідок російської агресії.

"За час роботи програми компенсації отримали вже понад 120 тис. українських родин. До кінця року плануємо виплатити ще 60 тис. компенсацій. Тобто разом буде близько 180 тис. сімей, які отримають підтримку у вигляді виплат чи сертифікатів", - розповів урядовець.

Він уточнив, що на це "вже є необхідний ресурс - як кошти державного бюджету, так і фінансування від міжнародних партнерів".

"Це - гарантія того, що програма буде стабільною", - зауважив міністр.

Найбільший напрям програми - відновлення пошкодженого житла. На сьогодні допомогу вже отримали 97,6 тис. сімей - на загальну суму 9,8 млрд гривень.

Другий напрям - компенсація за знищене житло. Для цього держава видає сертифікати, які можна використати для купівлі нової квартири чи будинку.

Так, в якості компенсації за знищене житло було видано вже 22,1 тис. сертифікатів - на 32,1 млрд гривень (з них 14,6 тис. сертифікатів уже використано для купівлі нового житла на суму 23 млрд гривень).