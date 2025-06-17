Помощь ВПЛ: могут ли переселенцы снова получить выплаты после выезда за границу
Переселенцы, которые получали пособие на проживание, а затем выехали за границу, могут рассчитывать на выплаты после возвращения. Но для этого нужно соответствовать нескольким критериям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порядок предоставления помощи ВПЛ.
В соответствии с действующим Порядком, помощь могут продолжить лицам, которые:
- уже получали выплаты до выезда за границу;
- были сняты с учета ВПЛ, но вернулись и повторно зарегистрировались;
- потеряли жилье или выехали с территорий боевых действий или оккупации;
- добровольно отказались от помощи или получение было прекращено.
Как разъясняли в Министерстве социальной политики, ВПЛ, которые вернулись из-за границы:
- должны соответствовать индивидуальным критериям для начисления помощи (например, быть лицом с инвалидностью, получателем пенсии, беременной женщиной и т.д.) или критериям для выплат на семью;
- к ним не применяются ограничения пункта 8 Порядка, который предусматривает отмену выплат за выезд за границу более чем на 30 дней.
В случае приостановления помощи из-за выезда за границу или снятия с учета как ВПЛ, выплаты могут быть продлены на 6 месяцев при условии повторного обращения и соответствия требованиям.
Выплаты для ВПЛ
Напомним, что внутренние переселенцы могут получить выплаты от государства. Это помощь на проживание, она предоставляется ежемесячно. Сумма выплат составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.
Однако получить такую помощь могут не все ВПЛ. На нее могут рассчитывать только самые уязвимые категории украинцев. Больше об этом - узнайте в материале РБК-Украина.
Также мы объясняли, как украинцы, которые впервые выехали из опасных территорий, могут стать ВПЛ и получить выплаты.
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