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Помощь ВПЛ: могут ли переселенцы снова получить выплаты после выезда за границу

Украина, Вторник 17 июня 2025 18:00
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Помощь ВПЛ: могут ли переселенцы снова получить выплаты после выезда за границу Фото: ВПЛ после возвращения из-за границы могут получить выплаты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Переселенцы, которые получали пособие на проживание, а затем выехали за границу, могут рассчитывать на выплаты после возвращения. Но для этого нужно соответствовать нескольким критериям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порядок предоставления помощи ВПЛ.

В соответствии с действующим Порядком, помощь могут продолжить лицам, которые:

  • уже получали выплаты до выезда за границу;
  • были сняты с учета ВПЛ, но вернулись и повторно зарегистрировались;
  • потеряли жилье или выехали с территорий боевых действий или оккупации;
  • добровольно отказались от помощи или получение было прекращено.

Как разъясняли в Министерстве социальной политики, ВПЛ, которые вернулись из-за границы:

  • должны соответствовать индивидуальным критериям для начисления помощи (например, быть лицом с инвалидностью, получателем пенсии, беременной женщиной и т.д.) или критериям для выплат на семью;
  • к ним не применяются ограничения пункта 8 Порядка, который предусматривает отмену выплат за выезд за границу более чем на 30 дней.

В случае приостановления помощи из-за выезда за границу или снятия с учета как ВПЛ, выплаты могут быть продлены на 6 месяцев при условии повторного обращения и соответствия требованиям.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, что внутренние переселенцы могут получить выплаты от государства. Это помощь на проживание, она предоставляется ежемесячно. Сумма выплат составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.

Однако получить такую помощь могут не все ВПЛ. На нее могут рассчитывать только самые уязвимые категории украинцев. Больше об этом - узнайте в материале РБК-Украина.

Также мы объясняли, как украинцы, которые впервые выехали из опасных территорий, могут стать ВПЛ и получить выплаты.

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Внутренне перемещенные лица Выплаты Социальная помощь
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