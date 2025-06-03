Какую помощь могут получить ВПЛ в 2025 году: гайд для переселенцев

Внутренне перемещенные лица в 2025 году могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Также предусмотрены субсидии и другие формы поддержки.

Какая именно помощь доступна для ВПЛ и как ее получить - в материале РБК-Украина ниже.

Самый первый вид помощи для внутренних переселенцев - это материальная помощь на проживание. Ее могут получить не все переселенцы, а только самые уязвимые категории ВПЛ.

Главным ориентиром для назначения выплат является доход ВПЛ. Для начисления помощи принимается во внимание совокупный доход семьи, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не более 9 444 гривен.

С 1 марта 2024 года помощь на проживание автоматически начисляют наиболее уязвимым категориям переселенцев, которые не имеют возможности работать:

пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9 444 гривен;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Другие семьи ВПЛ также имеют право на социальную выплату, если доход семьи менее 9 444 гривен на человека. Но такие категории ВПЛ должны самостоятельно подать заявление на назначение или продление выплат.

Сумма помощи на проживание составляет:

2 тысячи гривен - на взрослого;

3 тысячи гривен - на ребенка или лицо с инвалидностью.

Другие виды помощи для ВПЛ

программа "Приют";

субсидия на аренду жилья для ВПЛ;

компенсация за уничтоженное жилье.

Также переселенцы могут обратиться за психологической поддержкой, юридическими консультациями и социальным сопровождением.

Кроме того, для ВПЛ действуют программы для поиска работы, переквалификации и образования.

Государство также обеспечивает оздоровление и отдых детей ВПЛ, вспомогательные средства реабилитации. 3 всеми этими возможностями можно ознакомиться на сайте: msp.gov.ua

Справка ВПЛ

Для того, чтобы получить любой вид помощи, украинцы из категории ВПЛ должны получить справку переселенца.

Получить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица можно как онлайн в несколько кликов в "Дії", так и офлайн по месту жительства - в ЦПАУ, органах

социальной защиты населения и исполнительных органах сельских, поселковых или городских советов.

Какие документы нужны:

заявление о постановке на учет (со всеми заполненными полями);

паспорт гражданина Украины.

Если заявление подает законный представитель, также нужно предоставить:

документ, удостоверяющий личность законного представителя;

документ, подтверждающий полномочия лица как законного

представителя (или родственные отношения между ребенком и заявителем);

свидетельство о рождении ребенка.

Важно: если документ утерян - можно предоставить справку из Государственной миграционной службы о его восстановлении, она также будет основанием для постановки на учет.