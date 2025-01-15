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Шеринг билетов и обнимашки: в приложении УЗ появились новые функции

Украина, Среда 15 января 2025 13:15
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Шеринг билетов и обнимашки: в приложении УЗ появились новые функции Фото: УЗ обновила приложение (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В приложении "Укрзализныци" появились несколько новых функций. Теперь доступен шеринг билетов между аккаунтами и возможность персонализации аккаунта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Новые возможности, которые сделают путешествия еще более удобными и персонализированными:

  • Шеринг билетов между аккаунтами. Теперь можно создавать профиль пассажира, для которого покупаете билет, указав его ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт. Приобретенный билет автоматически появляется в аккаунте пассажира, а обнимашки за путешествие начисляются ему. Система автоматически проверит соответствие.
  • Дополнительная персонализация. Теперь в аккаунте можно указать дату рождения и пол. Это позволит в будущем персонализировать поздравления в праздничные и особые дни.
  • Обнимашки за детские билеты. Родители, которые путешествуют с детьми, будут получать обнимашки за каждый приобретенный детский билет.

Обнимашки - внутренняя валюта программы.

Навигация в программе лояльности "Железные друзья"

Внесены изменения в программу лояльности, которые значительно облегчают поиск предложений. Теперь доступны новые категории:

  • Детям;
  • Досуг;
  • Здоровье.

Специальные подборки:

  • Бизнес ветеранов - предложения от защитников и ветеранов, которые развивают собственное дело.
  • Сделано в Украине - поддержка брендов, которые производят продукцию и работают в стране.

Эти изменения делают приложение "Укрзалізниці" еще более удобным и ориентированным на потребности пассажиров.

Напомним, что перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - запустил в скоростных поездах важную для пассажиров услугу. Отныне граждане, которые планируют путешествие с УЗ и покупают билеты на скоростные поезда "Интерсити+", могут выбрать место за или против направления движения.

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