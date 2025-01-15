Шеринг билетов и обнимашки: в приложении УЗ появились новые функции
В приложении "Укрзализныци" появились несколько новых функций. Теперь доступен шеринг билетов между аккаунтами и возможность персонализации аккаунта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Новые возможности, которые сделают путешествия еще более удобными и персонализированными:
- Шеринг билетов между аккаунтами. Теперь можно создавать профиль пассажира, для которого покупаете билет, указав его ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт. Приобретенный билет автоматически появляется в аккаунте пассажира, а обнимашки за путешествие начисляются ему. Система автоматически проверит соответствие.
- Дополнительная персонализация. Теперь в аккаунте можно указать дату рождения и пол. Это позволит в будущем персонализировать поздравления в праздничные и особые дни.
- Обнимашки за детские билеты. Родители, которые путешествуют с детьми, будут получать обнимашки за каждый приобретенный детский билет.
Обнимашки - внутренняя валюта программы.
Навигация в программе лояльности "Железные друзья"
Внесены изменения в программу лояльности, которые значительно облегчают поиск предложений. Теперь доступны новые категории:
- Детям;
- Досуг;
- Здоровье.
Специальные подборки:
- Бизнес ветеранов - предложения от защитников и ветеранов, которые развивают собственное дело.
- Сделано в Украине - поддержка брендов, которые производят продукцию и работают в стране.
Эти изменения делают приложение "Укрзалізниці" еще более удобным и ориентированным на потребности пассажиров.
Напомним, что перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - запустил в скоростных поездах важную для пассажиров услугу. Отныне граждане, которые планируют путешествие с УЗ и покупают билеты на скоростные поезда "Интерсити+", могут выбрать место за или против направления движения.