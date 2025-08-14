Влияние санкций. Индия активно ищет альтернативу российской нефти, - Bloomberg

Нефтеперерабатывающие заводы Индии активно ищут альтернативных поставщиков углеводородов после введенных санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
На этой неделе государственные НПЗ Индии закупили большие объемы нефти, игнорируя нефть из РФ. Так, Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. закупали нефть буквально во всех уголках рынка, включая США, а также Бразилию и Ближний Восток.
Эти закупки на спотовом рынке дополняют поставки от долгосрочных поставщиков, таких как Саудовская Аравия, которая планирует отправить в Индию около 22,5 млн баррелей сырой нефти в сентябре. Согласно данным аналитической компании Kpler, ежемесячный импорт Индии из Саудовской Аравии в последний раз превышал этот уровень в сентябре 2024 года.
Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в пятницу будет находиться под пристальным вниманием представителей отрасли, которые будут ждать маркеры относительно того, ослабят ли США давление на российскую нефть, или усилят его.
Индийские импортеры, которые все еще хотят покупать российскую нефть, сталкиваются с нерешительностью со стороны банковских и логистических партнеров, обеспокоенных перспективой угрозы Трампа ввести вторичные санкции против тех, кто поддерживает эту торговлю.
В свете этих опасений трейдеры заявили, что некоторые частные игроки могут все чаще рассматривать возможность покупки большего количества российской нефти через "теневой флот".
Напомним, ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили приобретение российской нефти после масштабных пошлин на индийские товары, которые ввел президент США Дональд Трамп.
По данным источников, индийские нефтеперерабатывающие компании ждут указаний от правительства после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары. Новые меры стали ответом на непрекращающийся импорт российской нефти.
При этом в МИД Индии уже отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти.