Вплив санкцій. Індія активно шукає альтернативу російській нафті, - Bloomberg

Цього тижня державні НПЗ Індії закупили великі обсяги нафти, ігноруючи нафту з РФ. Так, Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. закупляли нафту буквально в усіх куточказ ринку, включаючи США, а також Бразилію та Близький Схід.

Ці закупівлі на спотовому ринку доповнюють постачання від довгострокових постачальників, таких як Саудівська Аравія, яка планує відправити до Індії близько 22,5 млн барелів сирої нафти у вересні. Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, щомісячний імпорт Індії із Саудівської Аравії востаннє перевищував цей рівень у вересні 2024 року.

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці в п'ятницю перебуватиме під пильною увагою представників галузі, які чекатимуть на маркери щодо того, чи послаблять США тиск на російську нафту, чи посилять його.

Перепони при купівлі нафти у РФ

Індійські імпортери, котрі все ще хочуть купувати російську нафту, стикаються з нерішучістю з боку банківських та логістичних партнерів, стурбованих перспективою загрози Трампа запровадити вторинні санкції проти тих, хто підтримує цю торгівлю.

У світлі цих побоювань трейдери заявили, що деякі приватні гравці можуть дедалі частіше розглядати можливість купівлі більшої кількості російської нафти через "тіньовий флот".