Вплив санкцій. Індія активно шукає альтернативу російській нафті, - Bloomberg

Нафтопереробні заводи Індії активно шукають альтернативних постачальників вуглеводнів після введених санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Цього тижня державні НПЗ Індії закупили великі обсяги нафти, ігноруючи нафту з РФ. Так, Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. закупляли нафту буквально в усіх куточказ ринку, включаючи США, а також Бразилію та Близький Схід.
Ці закупівлі на спотовому ринку доповнюють постачання від довгострокових постачальників, таких як Саудівська Аравія, яка планує відправити до Індії близько 22,5 млн барелів сирої нафти у вересні. Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, щомісячний імпорт Індії із Саудівської Аравії востаннє перевищував цей рівень у вересні 2024 року.
Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці в п'ятницю перебуватиме під пильною увагою представників галузі, які чекатимуть на маркери щодо того, чи послаблять США тиск на російську нафту, чи посилять його.
Індійські імпортери, котрі все ще хочуть купувати російську нафту, стикаються з нерішучістю з боку банківських та логістичних партнерів, стурбованих перспективою загрози Трампа запровадити вторинні санкції проти тих, хто підтримує цю торгівлю.
У світлі цих побоювань трейдери заявили, що деякі приватні гравці можуть дедалі частіше розглядати можливість купівлі більшої кількості російської нафти через "тіньовий флот".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти після масштабних мит на індійські товари, які впровадив президент США Дональд Трамп.
За даними джерел, індійські нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари. Нові заходи стали відповіддю на безперервний імпорт російської нафти.
При цьому у МЗС Індії вже відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти.