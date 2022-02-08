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Вперше за 24 роки. Президент Франції їде до України: всі подробиці візиту Макрона

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 06:45
Вперше за 24 роки. Президент Франції їде до України: всі подробиці візиту Макрона Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Анна Березина

Сьогодні, 8 лютого відбудеться зустріч Еммануеля Макрона з Володимиром Зеленським. Президент Франції відвідає Україну наступного дня після переговорів із главою РФ Володимиром Путіним.

Докладніше про візит Макрона до Києва – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про зустріч

Переговори Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського відбудуться 8 лютого у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.

Це перший офіційний візит лідера Французької Республіки до України з 1998 року. Жак Ширак був останнім президентом Франції, який відвідав Київ 24 роки тому.

Разом із Еммануелем Макроном 8 лютого в Україну приїде глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Він мав прибути до Києва у понеділок для тристоронньої зустрічі з головами МЗС Німеччини та України Анналеною Бербок та Дмитром Кулебою щодо активізації нормандського формату на рівні міністрів. Проте Жан-Ів Ле Дріан відклав візит через поїздку до Москви на переговори Макрона з Путіним.

Про що говоритимуть

На тлі напруженої ситуації через загрозу російського вторгнення в Україну Еммануель Макрон неодноразово висловлювався про необхідність деескалації та дипломатичного вирішення конфлікту.

За заявою французького лідера, пріоритетом для нього є пошук політичного виходу з кризи. Тому він висловив готовність вирушити до Росії та України для діалогу та обміну думками.

Напередодні візитів до Москви та Києва Макрон дзвонив Путіну та Зеленському. Під час телефонних переговорів президенти обговорювали активізацію нормандського формату, деескалацію біля українських кордонів, "гарантії безпеки".

Переговори Макрона з Путіним

7 лютого Макрон поспілкувався із главою РФ Путіним у Москві. Порядком денним зустрічі президентів в Росії назвали тему напруженості в Європі, а також "гарантії безпеки". У Франції – ситуацію навколо України, питання безпеки, нормандський формат.

При цьому Кремлі заявили, що від переговорів не варто очікувати на "рішучі переломи". Еммануель Макрон зазначив, що важливо не допустити погіршення ситуації перед тим, як вибудовувати механізми взаємної довіри.

У ході зустрічі сторони наголосили на необхідності діалогу. Путін заявив про наявність "загальної стурбованості" Росії та Франції у сфері безпеки в Європі. Макрон у свою чергу сказав, що у цьому питанні всім слід вести "відповідально".

Нагадаємо, перед зустріччю президентів у Москві видання Politico писало, що Макрон розраховує на прорив у відносинах з Путіним і планує домовитися про мир в Україні, що збільшило б його шаси напередодні президентських виборів у Франції.

Більш докладно про підсумки переговорів Еммануеля Макрона та Володимира Путіна читайте у матеріалі РБК-Україна.

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