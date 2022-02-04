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Макрон приїде в Росію, а потім в Україну: названі дати

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 09:42
Макрон приїде в Росію, а потім в Україну: названі дати Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Chesnot / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Франції Еммануель Макрон планує приїхати в Росію. Потім його візит запланований в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Як повідомляється, Макрон відвідає 7 лютого Росію, 8 лютого - Україну.

Раніше на цьому тижні президент Франції заявив, що не виключає свого візиту до Москви найближчим часом.

"Зараз пріоритетом для мене з українського питання і діалогу з Росією є деескалація і пошук політичних рішень для виходу з кризи", - сказав французький лідер.

За його словами, він продовжить обміни думками одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели другу телефонну розмову за тиждень.

Раніше Макрон теж дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, і той йому поскаржився на нібито провокаційні заяви України.

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