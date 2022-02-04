Макрон приїде в Росію, а потім в Україну: названі дати
Президент Франції Еммануель Макрон планує приїхати в Росію. Потім його візит запланований в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.
Як повідомляється, Макрон відвідає 7 лютого Росію, 8 лютого - Україну.
Раніше на цьому тижні президент Франції заявив, що не виключає свого візиту до Москви найближчим часом.
"Зараз пріоритетом для мене з українського питання і діалогу з Росією є деескалація і пошук політичних рішень для виходу з кризи", - сказав французький лідер.
За його словами, він продовжить обміни думками одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським.
Нагадаємо, Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели другу телефонну розмову за тиждень.
Раніше Макрон теж дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, і той йому поскаржився на нібито провокаційні заяви України.