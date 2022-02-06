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Макрон хоче домовитися про мир з Путіним, щоб стати героєм, що врятував Україну, - Politico

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Неділя 06 лютого 2022 22:42
Макрон хоче домовитися про мир з Путіним, щоб стати героєм, що врятував Україну, - Politico Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра відбудеться візит президента Франції Еммануеля Макрона до Російської Федерації. Голова Парижу планує домовитись про мир в Україні напередодні президентських виборів в країні цієї весни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Макрон розраховує на прорив у відносинах з президентом Росії Володимиром Путіним.

Якщо президенту Франції вдасться запобігти вторгненню на територію України з боку агресора - Макрон стане героєм напередодні президентських виборів, які відбудуться вже у квітні.

Водночас французькі ЗМІ порівнюють президента з попереднім головою країни - Ніколею Саркозі, який успішно виступив посередником у конфлікті між Росією та Грузією.

"Ви не виграєте вибори за допомогою зовнішньої політики, але це нагадування про статус Еммануеля Макрона як державного діяча міжнародного рівня, і це дозволяє йому виділитися з інших кандидатів ще до початку кампанії, щоб показати, що вона здатна забезпечити існування Франції на міжнародній арені", - заявив експерт з міжнародних відносин Сіріл Брет.

Також деякі країни заходу нервуються через те, що переговори Макрона з Путіним завершаться тим, що їм доведеться піти на поступки з Росією. Однак, члени НАТО вважають, що Росія відступить лише у разі демонстрації сили й збільшення постачання зброї на території України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Макрон завітає з візитом до Росії 7 лютого. Потім його візит запланований в Україну.

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