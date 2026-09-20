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6 смертельных угроз NASA: почему колонизация Луны может убить астронавтов

19:12 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Ольга Завада
6 смертельных угроз NASA: почему колонизация Луны может убить астронавтов Проблемы, с которыми столкнутся первые колонисты Луны, будут катастрофическими (фото: NASA)
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Лунная база NASA может стать первым постоянным поселением человечества за пределами Земли. Но жизнь на Луне будет смертельно опасна - астронавтам грозят по меньшей мере 6 серьезных факторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC Science Focus.

Основные угрозы для жизни на Луне

Астронавты на поверхности спутника Земли окажутся в чрезвычайно агрессивной среде, где любой отказ техники может оказаться смертельным.

Разгерметизация и удушье. В полном вакууме человек теряет сознание спустя 10-15 секунд, а необратимые повреждения или смерть наступают за 90 секунд. Потеря давления вызывает кипение жидкостей в тканях тела и их опухание.

Экстремальные температуры. На солнце поверхность прогревается более +120 °C, а ночью падает до -130 °C. В кратерах температура достигает -240 °C.

Многослойные скафандры с системами жидкостного охлаждения защищают астронавтов, но длительное влияние этих условий постепенно разрушает материалы.

Микрометеориты. Мелкие частицы космической пыли способны пробить шлем, разрывать ткань скафандра и постепенно разрушать внешние стены и солнечные батареи базы.

Смертельная радиация. Из-за отсутствия атмосферы и магнитного поля уровень радиации на Луне в 200 раз выше, чем на Земле.

Особую опасность представляют солнечные штормы, требующие надежных укрытий. Цель - не получить сверхмощную дозу радиации.

Отравление углекислым газом. Поломка системы фильтрации или вентиляторов в скафандре приводит к быстрому накоплению CO2. Это вызывает головные боли, головокружение, потерю сознания и повышает кислотность крови.

Лунная пыль. Частицы пыли образовались вследствие микроударов метеоритов и имеют чрезвычайно острые края. Пыль оседает на оборудовании, портит механизмы, а при попадании в легкие может проникать в кровоток и повреждать внутренние органы.

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Долгосрочные вызовы для будущих колонистов

Помимо прямых физических угроз, длительное проживание на Луне создаст дополнительные проблемы для организма и психики.

Слабая гравитация . Тяжесть на Луне составляет лишь 1/6 от земной. Длительное влияние такой среды на мышцы, кости и сердечно-сосудистую систему человеческого тела пока остается малоисследованным.

Изоляция и замкнутое пространство. Пребывание в ограниченном помещении с одной группой людей без свежего воздуха, природы и земных ландшафтов будет создавать высокую психологическую нагрузку на колонистов.

Ученые не уверены, оправдывает ли колонизация Луны столь высоких рисков для астронавтов.

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