Хмара отложил визиты в Германию и Норвегию из-за усиления ударов РФ по Украине, - источники
Из-за роста числа российских атак министр обороны Евгений Хмара перенес запланированные поездки в Германию и Норвегию.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в Министерстве обороны Украины.
По словам источников в оборонном ведомстве, нынешняя ситуация в Украине требует от руководства Минобороны оперативного внимания.
В частности, речь идет о необходимости ускорить все процессы, связанные с противодействием российским ударам.
Поэтому личные визиты Хмары в Германию и Норвегию решили перенести. В то же время, переговоры с партнерами не прекращаются.
В Министерстве обороны отметили, что общение с представителями стран-партнеров будет проведено в других форматах.
Параллельно стороны работают над новыми пакетами помощи и решениями, необходимыми Украине.
Напомним, в начале сентября Евгений Хмара провел телефонный разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
В ходе разговора Хмара проинформировал немецкого коллегу об усилении российских воздушных атак. Среди главных угроз он назвал реактивные беспилотники и баллистические ракеты.