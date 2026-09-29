Хмара отложил визиты в Германию и Норвегию из-за усиления ударов РФ по Украине, - источники

Из-за роста числа российских атак министр обороны Евгений Хмара перенес запланированные поездки в Германию и Норвегию.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

По словам источников в оборонном ведомстве, нынешняя ситуация в Украине требует от руководства Минобороны оперативного внимания.

В частности, речь идет о необходимости ускорить все процессы, связанные с противодействием российским ударам.

Поэтому личные визиты Хмары в Германию и Норвегию решили перенести. В то же время, переговоры с партнерами не прекращаются.

В Министерстве обороны отметили, что общение с представителями стран-партнеров будет проведено в других форматах.

Параллельно стороны работают над новыми пакетами помощи и решениями, необходимыми Украине.