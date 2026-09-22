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Варп-двигатели и оружие: Пентагон обнародовал новые файлы по исследованию НЛО

08:11 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Варп-двигатели и оружие: Пентагон обнародовал новые файлы по исследованию НЛО Пентагон обнародовал 71 фал мальных явлениях (фото: Pexels)
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Пентагон обнародовал 6-й пакет рассекреченных документов, посвященных нераспознанным аномальным явлениям. В архив попали файлы, среди которых отчеты о секретных военных программах, разработка футуристических технологий и случаи получения травм гражданскими после столкновения с неизвестными объектами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Министерства войны США.

Что содержит новый архив Пентагона?

Обнародованный пакет включает в себя 67 материалов от Министерства обороны США и 4 документа от местной полиции штата Колорадо.

Обнародовано 55 PDF-документов, 15 видеозаписей и 1 аудиофайл, охватывающих период с 1952 по 2025 год. Большинство файлов содержит частичные извлечения и цензурные правки.

Наибольший интерес представляют материалы тайной военной инициативы AAWSAP, которую Заведующее управление обороны США запустило в 2008 году для оценки потенциальных аэрокосмических угроз к 2050 году.

Программа исследовала теоретические концепции, среди которых:

  • варп-двигатели и искривление пространства;
  • червоточины и антигравитационные системы;
  • двигатели с отрицательной массой и технологии невидимости.

Минобороны США уточнило, что опубликованные файлы следует считать обобщенными аналитическими обзорами, а не подтверждением существования соответствующих технологий в распоряжении армии .

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Травмы и радиационное поражение от аномальных объектов

Среди документов обнаружено 38-страничное техническое исследование 2010 года, посвященное анализу травм у людей, наблюдавших аномальные аэрокосмические системы.

В отчете подробно описан случай с тремя инженерами антенных систем, подвергшихся воздействию неизвестного источника.

После контакта с аномальным объектом у специалистов зафиксировали ожоги кожи, выпадение волос и симптомы лучевой болезни. За следующие годы у одного из пострадавших развились признаки злокачественных опухолей.

Автор отчета сравнил эти данные с 300 аналогичными случаями радиочастотных травм и высказал гипотезу о "возможном использовании кем-то из потенциальных противников неизвестных развернутых систем".

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Рассекреченные видео и отмена ограничений

Среди обнародованных видео находятся кадры, снятые военными на Ближнем Востоке. На одном из них было зафиксировано около шести сферических объектов диаметром 1-2 метра, которые двигались со скоростью от 80 до 180 миль в час и маневрировали в воздухе.

Архив также содержит аудиозапись 1952 руководителя проекта "Голубая книга" Эдварда Руппельта, где он подтвердил, что около 20 процентов из 800 изученных случаев НЛО не имеют никакого научного объяснения.

Пентагон объявил о введении юридического механизма, позволяющего действующим и бывшим сотрудникам передавать правительству конфиденциальную информацию об аномальных явлениях без угрозы преследования за нарушение соглашений о неразглашении.

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