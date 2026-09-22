Жизнь могла зародиться до образования Земли: ученые из Гарварда обнаружили доказательства в метеоритах

Компоненты для зарождения жизни на Земле могут быть старше самой планеты - они сформировались еще до ее рождения в темноте ранней Солнечной системы. Ученые из Гарварда доказали это, проанализировав состав нескольких метеоритов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Откуда на Земле взялись первые молекулы для жизни?

Долгое время ученые пытались выяснить происхождение сложных органических соединений, в частности, аминокислот, найденных внутри углеродных хондритов.

Эти редкие каменные метеориты старше 4,5 миллиарда лет образовались непосредственно из протопланетного пылевого облака и содержат крохотные минеральные сферы - хондры.

Главный вопрос заключался в том, где именно сформировались эти органические молекулы: в глубоком открытом космосе или позже под влиянием нагрева и химических процессов внутри родительских астероидов.

Что действительно раскрыл химический анализ космических камней?

Команда под руководством Дэниела Крокера и Дэвида Джонстона изучила разнообразную коллекцию примитивных метеоритов групп CI, CM и CR, а также редкие образцы Bells и Tarda.

Благодаря точным измерениям выяснилось, что изотопы кислорода в органической материи этих объектов имеют четкую первичную подпись.

Этот показатель фиксирует начальный процесс смешения веществ в газопылевом диске задолго до появления первых планет. Такое деление доказывает, что молекулы получили свой кислород на самых ранних этапах существования Солнечной системы.

Срез внутренней части углеродного хондритового метеорита, содержащего органическое вещество из ранней Солнечной системы (источник: Harvard University, Cambridge, MA )

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Как метеориты сохранили зародыши жизни спустя миллиарды лет?

Несмотря на то, что астероиды в течение миллиардов лет подвергались мощным столкновениям, внутреннему нагреву и воздействию талой воды, обнаруженные химические маркеры остались практически нетронутыми.

Это свидетельствует о том, что органическая материя образовалась в холодных окрестностях молодой Солнечной системы, перемешалась в космическом пространстве, а затем попала в состав метеоритов.

В дальнейшем именно эти космические тела при падении на молодую Землю доставили готовые строительные блоки для дальнейшего развития биологической жизни.