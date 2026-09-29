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"Работы не кровоточат": интервью с командиром подразделения ударных НРК NC13

13:10 29.09.2026 Вт
6 мин
aimg Татьяна Демух
"Работы не кровоточат": интервью с командиром подразделения ударных НРК NC13 Николай "Макар" Зинкевич (фото РБК-Украина)
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За 9 месяцев работы подразделение ударных НРК NC13 3-й ОШБр провело более 419 успешных миссий в тылу врага на глубину до 20 километров, что сэкономило силы сотен бойцов. И сейчас 80% логистики в рамках масштабной операции "Вивальди" выполняют НРК.

Командир подразделения Николай "Макар" Зинкевич в интервью РБК-Украина поделился подробностями применения роботов-камикадзе на фронте, сложностями обеспечения и тем, почему железом на поле боя стоит сохранение человеческих жизней.

Главное:

  • Технологии вместо людей: Подразделение ударных НРК "NC13" 3-й ОШБр за 9 месяцев провело более 419 успешных миссий в глубоком тылу врага (на глубину до 20 км).
  • Рекордные показатели логистики: Наземные роботизированные комплексы берут на себя 80% логистики операции и выполняют 90% тяжелых эвакуаций раненых.
  • Новая тактика: Успешно применяется уникальное десантирование небольших роботов-камикадзе в тыл врага с помощью тяжелых бомберов ("вампиров"), что дезориентирует оккупантов и срывает штурмы.
  • Главный принцип: "Роботы не кровоточат" – железо берет на себя опасные рутинные задачи ради сохранения жизней украинских пехотинцев.

В сентябре командир Третьего армейского корпуса, генерал Андрей Билецкий сообщил о проведении контрнаступательной операции "Вивальди" в районе Лимана – на севере Донецкой области. А подразделение, которым руководит Зинкевич, в ходе этой операции десантировало НРК в тыл противника.

– У всех на слуху масштабная операция "Вивальди". Почему именно такое название?

– Я думаю, что "Вивальди" очень прост для восприятия. Музыка имеет интересные переходы: она может быть спокойной-спокойной, а потом в моменте очень быстро перейти в какой-то драйвовый формат. Здесь есть четкая параллель. Все было спокойно в течение лета, а тут оп – и начался драйв в начале осени.

Операция разделена на сезоны, она продолжается, и это самая масштабная операция за всю историю Вооруженных сил Украины за очень долгий срок. Освобождено более 125 квадратных километров — это очень серьезные масштабы. Противостоят нам три армии противника (20-я, 25-я и 1-я танковая), но благодаря четкому планированию и операционному уровню командования во главе с бригадным генералом Андреем Билецким удается держать ситуацию под контролем и отдвигать их склады обеспечения за территорию Украины.

– Ваше взаимодействие с тяжелыми бомберами ("вампирами"), доставляющими НРК за 10 километров и дальше – это уникальная история. Как возникла эта идея?

– Вот так и возникла – с какого-то такого, пожалуй, глупого шутливого разговора. Сидели и думали: "Было бы прикольно, если бы можно было маленькие роботы, упакованные взрывчаткой, где-то сбрасывать в тылу противника". Мы работаем с наземными роботизированными комплексами около трех лет. Начинали еще на Авдеевском направлении в 2024 году с логистики и эвакуации. А потом начали применять их для ударных миссий.

Я сам до начала применения НРК был командиром штурмовых групп, участвовал в боях на Бахмуте, Авдеевке, Харьковщине. И теперь все управление подразделения "NC13" – это бывшие пехотинцы, которые хорошо знают поле боя и понимают, где робот нужен, а где нет.

Само десантирование НРК с тяжелых бомберов – это полноценная идея нашего подразделения. Это глубокий тыл врага, где он там чувствовал себя в безопасности. А тут неожиданно роботы прилетают, десантируются и идут на выполнение задач: поражение логистики, командных пунктов, складов, точек накопления пехоты. Это сеет безумную панику в их рядах.

Были случаи, когда пехота противника отказывалась двигаться вперед, думая, что зашла наша разведка или ДРГ. А как-то мы ликвидировали четырех оккупантов на маршруте, и тем самым полностью сорвали вражеский механизированный штурм, потому что командование долго не верило бойцам, что "что-то прилетело, а потом поехало".

– Расскажите о самих машинках. Каков их вес, схема работы?

– НРК – это очень общее понятие, как "компьютеры": есть стационарные системы, есть ноутбуки, есть карманные гаджеты. Они бывают очень разными по форме, весу, запасу хода и проходимости.

Большие НРК – это в большинстве логистика и эвакуация (везти грузы на передний край или забирать раненых).

Ударные НРК – это громоздкие комплексы с пулеметами или гранатометами, а также средние и маленькие НРК-камикадзе со взрывчаткой.

Работают они на аккумуляторах. Все зависит от того, какой вес отвезти под аккумулятор, а какой – под взрывчатку. Стоять в засаде и ждать цель робот может столько, сколько нужно. Как я говорю: "Если мне скажет командир, что он хочет, чтобы этот робот видел, слышал, и даже, если надо, чтобы он что-то чувствовал, мы сделаем так, что ему придется это делать".

– Каковы результаты показывает подразделение за время своей работы?

– Мы опубликовали результаты работы подразделения за 9 месяцев. За это время мы провели более 419 успешных ударных миссий по командным пунктам, блиндажам и точкам накопления на глубину до 15-20 километров.

Если посчитать, сколько пехоты, штурмовиков или разведчиков понадобилось бы для выполнения этих задач, выходит около 6 тысяч человек. За этими цифрами – сохраненные жизни наших бойцов.

В масштабах всего Третьего армейского корпуса (5-6 бригад) цифры поражают еще больше: 90% тяжелых эвакуаций раненых происходят с помощью НРК.

Чтобы эвакуировать одного тяжелого раненого пехотой, нужно минимум четыре человека, которые под вражеским небом сами становятся мишенью. Один робот спасает не только раненого, но и всю эвакуационную группу.

80% логистики в рамках операции "Вивальди" выполняют НРК. Эффективность выполнения запланированных ударных операций нашими роботами достигает 85%.

Командир корпуса Андрей Билецкий дал четкое указание максимально снять опасные рутинные процессы с пехотинцев. Человеческая жизнь бесценна, а роботы не кровоточат – железо можно восстановить.

– Обеспечение НРК – это полностью госзаказ или откуда берутся средства на такие комплексы?

– Вы затрагиваете очень болезненную тему. Государство не может обеспечить все в нужном количестве, а поначалу этого обеспечения вообще не было. Все держалось на чистой инициативе бойцов, волонтерах, собственных средствах. Бригада и командование помогают настолько, насколько это возможно, ведь нужны не просто роботы, а мастерские, инженеры, логистика, командные пункты.

Но в ВСУ это всегда так работает: сначала ты долго доказываешь на энтузиазме, что это рабочая и необходимая вещь, а потом эта машина начинает понемногу раскручиваться. Мы продолжаем искать ресурсы, инвесторов, потому что знаем, ради чего это делается – ради сохранения наших людей.

– Кто управляет этими роботами в вашем подразделении?

– Коллектив очень молодой, средний возраст – около 22 лет. Есть парни и девушки 18-20 лет. И девушки выполняют задачи наравне с парнями. Например, второй по результативности оператор во всем подразделении (с позывным "Фиксик") – это девушка 20-21 года.

А самый результативный оператор наземного камикадзе у нас – боец с позывным "Радик", который из-за ранения потерял обе конечности и передвигается на высоких протезах. Он очень любит шутить: "Пиры убегают от типа без ног". Он кайфует, когда управляет роботом и успешно ликвидирует врага на расстоянии.

Бывают и забавные ситуации. Например, во время десантирования оккупанты иногда подходят к незнакомому роботу, заглядывают в камеры, машут рукой – не понимают, что сейчас будет. Или думают, что кто-то потерял средство, и пытаются украсть (а камикадзе весит немало, нужно несколько человек). Потом слышим их перехваты в момент взрыва.

Мы не воюем классически. Благодаря технологиям, РЭБу, БПЛА, наземным роботам мы делаем шаг вперед перед противником и делаем все, чтобы приблизить технологическую победу Украины.

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