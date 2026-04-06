Хайтек против "Шахедов": Украина получит передовые системы ПВО Tridon от Швеции

12:50 06.04.2026 Пн
На что способна система ПВО Tridon против "Шахедов"?
aimg Константин Широкун
Фото: Украина получит передовые системы ПВО Tridon от Швеции (baesystems.com)

Украина получит от Швеции высокотехнологичные системы ПВО Tridon Mk2. Они помогут в борьбе с "Шахедами" и другими воздушными угрозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Читайте также: Такого еще не делал никто: украинский пилот дронов установил мировой рекорд (видео)

На закупку новейших комплексов Швеция выделит 400 млн евро - почти треть суммы нового пакета военной помощи в 1,2 млрд евро, о котором было объявлено в феврале.

Характеристики ПВО Tridon MK2

Tridon MK2 - это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности. Она впервые была представлена в 2024 году. Она работает при любых погодных условиях, днем и ночью. Одно из ее преимуществ - относительно низкая стоимость выстрела.

Новая установка способна одновременно противодействовать многим угрозам, в том числе ударным и разведывательным беспилотникам, самолетам, вертолетам и крылатым ракетам.

Чем вооружена система ПВО

Tridon MK2 имеет на вооружении 40-мм автоматическую пушку Bofors 40 Mk4, которая поражает цели на расстоянии до 12 км, осуществляя до 300 выстрелов в минуту. Система позволяет уменьшать темп стрельбы до 200 выстрелов в минуту, что экономит боеприпасы и адаптирует ее к конкретным огневым задачам.

Пушка Tridon MK2 использует боеприпасы с программируемым подрывом. Они взрываются непосредственно перед целью, создавая облако обломков. Это существенно повышает эффективность борьбы с воздушными дронами и крылатыми ракетами.

Носители ПВО

Новейшую систему можно устанавливать на гусеничные бронированные вездеходы BvS 10 или грузовики Scania. Она оснащена электроприводами, благодаря чему легко интегрируется с различными платформами, в отличие от комплексов с гидравлическими приводами.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о развертывании в стране систем ПВО ближнего радиуса действия RapidRanger.

Также мы писали, что Украина готовит запросы для США и стран Ближнего Востока на передачу систем ПВО THAAD, которые могут стать эффективным методом борьбы с КАБами.

Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света