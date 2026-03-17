Швеция выделила Украине еще 56 млн евро: на что направят средства
Посольство Швеции в Украине сообщило о новом решении правительства страны направить 56 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства предназначены для восстановления поврежденной инфраструктуры и укрепления устойчивости энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию посольства Швеции в Украине в сети Facebook.
В дипломатическом представительстве уточнили, что после этого решения общий вклад Стокгольма в фонд превысил 259 миллионов евро.
Средства направят на восстановление инфраструктуры
В посольстве отметили, что выделенное финансирование будет использовано для восстановления объектов энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в результате атак.
Кроме того, средства помогут усилить устойчивость энергосистемы и подготовить ее к следующему отопительному сезону.
Поддержка на фоне атак на энергетику
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что помощь направлена на укрепление энергетической безопасности страны в условиях постоянных ударов по критической инфраструктуре.
В посольстве заявили, что Украина вместе с партнерами продолжает восстанавливать важные объекты, готовится к следующей зиме и работает над тем, чтобы энергосистема оставалась устойчивой даже в условиях регулярных обстрелов и атак.
