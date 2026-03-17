ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Швеция выделила Украине еще 56 млн евро: на что направят средства

02:05 17.03.2026 Вт
2 мин
Швеция остается одним из ключевых партнеров Украины
aimg Никончук Анастасия
Швеция выделила Украине еще 56 млн евро: на что направят средства Фото: флаг Швеции (GettyImages)

Посольство Швеции в Украине сообщило о новом решении правительства страны направить 56 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства предназначены для восстановления поврежденной инфраструктуры и укрепления устойчивости энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию посольства Швеции в Украине в сети Facebook.

Читайте также: Украинцы смогут бесплатно получать правовую помощь в 28 странах: Рада приняла закон

В дипломатическом представительстве уточнили, что после этого решения общий вклад Стокгольма в фонд превысил 259 миллионов евро.

Средства направят на восстановление инфраструктуры

В посольстве отметили, что выделенное финансирование будет использовано для восстановления объектов энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в результате атак.

Кроме того, средства помогут усилить устойчивость энергосистемы и подготовить ее к следующему отопительному сезону.

Поддержка на фоне атак на энергетику

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что помощь направлена на укрепление энергетической безопасности страны в условиях постоянных ударов по критической инфраструктуре.

В посольстве заявили, что Украина вместе с партнерами продолжает восстанавливать важные объекты, готовится к следующей зиме и работает над тем, чтобы энергосистема оставалась устойчивой даже в условиях регулярных обстрелов и атак.

Напоминаем, что на случай начала военных действий страны Северной Европы готовят планы эвакуации населения. К североевропейскому соглашению присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Отметим, по данным за 2021–2025 годы, Украина стала мировым лидером по импорту вооружений, тогда как экспорт России за тот же период сократился почти втрое.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Швеция Война в Украине
Новости
Скачок цен на АЗС: штраф может достичь 10%, АМКУ проверяет сговор
Аналитика
