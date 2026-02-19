ua en ru
Чт, 19 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Система против "Шахедов" и ракеты для ПВО: Швеция объявила пакет военной помощи Украине

Стокгольм, Четверг 19 февраля 2026 15:57
UA EN RU
Система против "Шахедов" и ракеты для ПВО: Швеция объявила пакет военной помощи Украине Фото: Пол Йонсон, глава Минобороны Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро). В частности, в него войдет зенитная установка Tridon Mk2.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Читайте также: Украина получит уникальное вооружение с антидроновым радаром

"Швеция является одной из стран, которые оказывают Украине самую большую поддержку, как в количественном, так и в качественном отношении. Шведские системы, которые мы поставили Украине, очень хорошо зарекомендовали себя на поле боя", - сказал Йонсон.

Он добавил, что первая часть пакета на сумму 4,3 млрд крон (404 млн евро) предусматривает покупку и передачу украинским воинам систем вооружений для защиты от российских беспилотников. Речь идет о системе противовоздушной обороны Tridon, а также о ракетах к ПВО и дронах-перехватчиках. Все должно быть установлено на транспортные средства.

5,6 млрд крон (528 млн евро) пойдут на финансирование разработки и производства Украиной дальнобойных ракет и беспилотников - как воздушных, так и морских.

3 млрд крон (282 млн евро) будут использованы на гранатометы, которые были на вооружении у шведских вооруженных сил, на закупку артиллерийских снарядов, на запчасти и обучение украинского персонала.

Tridon Mk2

Tridon Mk2 - это мобильная система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, предназначенная прежде всего для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и низколетящими воздушными целями.

Система против &quot;Шахедов&quot; и ракеты для ПВО: Швеция объявила пакет военной помощи УкраинеФото: система Tridon Mk2, которую получит Украина (baesystems.com)

Комплекс выполнен в виде автоматической 40-мм зенитной артиллерийской установки, смонтированной на колесном шасси, что обеспечивает высокую мобильность и возможность быстрого развертывания в районах прикрытия войск, инфраструктуры и объектов критической важности.

Система интегрируется с современными средствами обнаружения и управления огнем, что позволяет эффективно работать по целям в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 3 февраля стало известно, что Швеция и Дания объединяют усилия по улучшению украинской системы противовоздушной обороны. Около 290 млн долларов страны решили направить на приобретение зенитных систем Tridon от компании BAE Systems Bofors.

Основную часть финансирования - более 235 млн долларов - берет на себя Стокгольм, остальную часть прибавит Копенгаген.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция ПВО Помощь Украине Война в Украине Ракеты Дрони
Новости
В Украине может появиться новый праздник: дата уже выбрана
В Украине может появиться новый праздник: дата уже выбрана
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"