RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Упала рядом. Россияне едва не сбросили авиабомбу на детский сад в Белгороде (фото)

Фото: в Белгороде авиабомба упала возле детского сада (t.me/belpepel)
Автор: Сергей Козачук

В Белгороде возле детского сада упала российская авиабомба. Вероятно, во время того, как самолет мог лететь бомбить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что произошло падение боеприпаса, взрывотехники министерства обороны "принимают решение о его утилизации".

Все люди, которые находились в детском саду, были перемещены в безопасное место, а оперативные службы продолжают эвакуацию жителей в радиусе 300 метров.

По предварительной информации, как сообщает телеграм-канал "Пепел Белгород", причиной инцедента стало падение российской авиабомбы, что подтверждает характерная воронка на месте происшествия.

Фото: в Белгороде авиабомба упала возле детского сада (t.me/belpepel)

По словам губернатора, жертв и пострадавших нет, ситуация контролируется экстренными службами.

Фото: в Белгороде авиабомба упала возле детского сада (t.me/belpepel)

Падения российских авиабомб в Белгороде происходят регулярно.

Так, 6 декабря российский бомбардировщик сбросил ФАБ на жилой дом на Дальнем переулке. Тогда пострадал один человек, а около 15 тысяч абонентов остались без электричества, которое восстановили через несколько часов.

 

Ранее мы сообщали об ударах ФАБ-500 и ФАБ-250 в разных районах области - в частности, 27 марта в селе Бессоновка. Авиаудар РФ с применением ФАБ-250 по территории региона был зафиксирован 22 марта.

Напомним, увеличение авиаударов совпадает с действиями российских добровольцев, которые 12 марта прорвали границу и захватили несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБелгород