Упала рядом. Россияне едва не сбросили авиабомбу на детский сад в Белгороде (фото)

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что произошло падение боеприпаса, взрывотехники министерства обороны "принимают решение о его утилизации".

Все люди, которые находились в детском саду, были перемещены в безопасное место, а оперативные службы продолжают эвакуацию жителей в радиусе 300 метров.

По предварительной информации, как сообщает телеграм-канал "Пепел Белгород", причиной инцедента стало падение российской авиабомбы, что подтверждает характерная воронка на месте происшествия.

Фото: в Белгороде авиабомба упала возле детского сада (t.me/belpepel)

По словам губернатора, жертв и пострадавших нет, ситуация контролируется экстренными службами.

Падения российских авиабомб в Белгороде происходят регулярно.

Так, 6 декабря российский бомбардировщик сбросил ФАБ на жилой дом на Дальнем переулке. Тогда пострадал один человек, а около 15 тысяч абонентов остались без электричества, которое восстановили через несколько часов.