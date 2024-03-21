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Российские добровольцы назвали конечную цель операций в РФ

Киев, Четверг 21 марта 2024 11:51
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Российские добровольцы назвали конечную цель операций в РФ Фото: российские добровольцы назвали конечную цель своих рейдов в РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Конечная цель операций российских добровольцев заключается в ликвидации путинского режима в РФ. Первичная задача - это помощь украинским войскам.

Об этом заявили российские добровольцы в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина во время общей пресс-конференции.

Спикер "Русского добровольческого корпуса" на вопрос о конечной цели сказал, что первичная задача российских добровольцев - помочь ВСУ победить в войне.

"Вторая цель - продолжить наш освободительный поход, водрузить знамя РДК над стеной, над белым домом и деконструировать режим, который душит нашу родину, это наша цель, мы будем к ней идти даже после победы в этой войне, для РДК война продолжится", - сказал он.

Представитель "Сибирского батальона" подчеркнул, что в части демонтажа российской власти у российских добровольческих формирований единое мнение.

"То, что сейчас пытается управлять Россией, не должно существовать. Какой там будет формат, это вопрос не военный, а гражданский. Сначала нужно сделать эту работу. После этого самое главное - возможность граждан РФ выбирать самим, как им дальше жить. Нужно демонтировать путинский режим", - заявив спикер.

Легион "Свобода Росси" в свою очередь напомнил, что, помимо трех подразделений, в рейде на территорию РФ принимали участие и бойцы ичкерийских подразделений. По словам спикера, их цель - освобождение Чечни от клана Рамзана Кадырова.

"В какой последовательности это будет - посмотрим, как будет складываться военно-политическая обстановка. Безусловно, главная задача - ликвидация путинского режима. А на территории Украины задача - выход на границы 1991 года", - добавил представитель ЛСР.

Рейд российских добровольцев

"Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией 12 марта и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Недавно "Сибирский батальон" сообщил, что вошел в поселок Горьковский в Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации. Позже добровольцы заявили, что полностью контролируют поселок.

Кроме того, российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску. Они отметили, что будут избивать по военным позициям РФ, поэтому гражданских призывали эвакуироваться.

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