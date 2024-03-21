Российские добровольцы назвали конечную цель операций в РФ

Об этом заявили российские добровольцы в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина во время общей пресс-конференции.

Спикер "Русского добровольческого корпуса" на вопрос о конечной цели сказал, что первичная задача российских добровольцев - помочь ВСУ победить в войне.

"Вторая цель - продолжить наш освободительный поход, водрузить знамя РДК над стеной, над белым домом и деконструировать режим, который душит нашу родину, это наша цель, мы будем к ней идти даже после победы в этой войне, для РДК война продолжится", - сказал он.

Представитель "Сибирского батальона" подчеркнул, что в части демонтажа российской власти у российских добровольческих формирований единое мнение.

"То, что сейчас пытается управлять Россией, не должно существовать. Какой там будет формат, это вопрос не военный, а гражданский. Сначала нужно сделать эту работу. После этого самое главное - возможность граждан РФ выбирать самим, как им дальше жить. Нужно демонтировать путинский режим", - заявив спикер.

Легион "Свобода Росси" в свою очередь напомнил, что, помимо трех подразделений, в рейде на территорию РФ принимали участие и бойцы ичкерийских подразделений. По словам спикера, их цель - освобождение Чечни от клана Рамзана Кадырова.

"В какой последовательности это будет - посмотрим, как будет складываться военно-политическая обстановка. Безусловно, главная задача - ликвидация путинского режима. А на территории Украины задача - выход на границы 1991 года", - добавил представитель ЛСР.