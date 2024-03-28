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Войска РФ снова сбросили авиабомбу на Белгородскую область, - СМИ

Четверг 28 марта 2024 23:07
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Войска РФ снова сбросили авиабомбу на Белгородскую область, - СМИ Иллюстративное фото: российский самолет сбросил авиабомбу на Белгородскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российская военная авиация недавно снова нанесла бомбовый удар по территории Белгородской области. На этот раз была применена 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой (ФАБ-500).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

По данным российского издания, такая бомба была обнаружена вчера, 27 марта, в районе села Бессоновка в Белгородском районе.

Источники СМИ также указывают на то, что уничтожение боеприпаса произошло сегодня. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Войска РФ снова сбросили авиабомбу на Белгородскую область, - СМИ

На карте село Бессоновка в Белгородской области РФ, в районе которого была обнаружена сброшенная авиабомба (фото: скрин google.com/maps)

Российские ВВС сбрасывают бомбы на Белгородскую область

Издание пишет, что за последнюю неделю уже известно о девяти авиабомбах ФАБ, падавших в Белгородской области.

Отметим, что перед этим стало известно об очередном авиаударе РФ с применением ФАБ-250 по территории этого региона. По данным российской прессы, одна такая бомба была обнаружена 22 марта в районе села Шалаево Валуйского городского округа, а другую нашли в 5 км от села Казинка этого же округа.

А до этого сбросить росавиацией ФАБ-250 было найдено 18 февраля в селе Солоты Белгородской области. Тогда власти эвакуировали около 150 местных жителей, а саму бомбу ликвидировали на полигоне.

Добавим, что увеличение авиаударов РФ по этой области происходит на фоне продолжающегося рейда российских добровольцев, которые 12 марта прорвали границу с РФ и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

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