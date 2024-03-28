Войска РФ снова сбросили авиабомбу на Белгородскую область, - СМИ
Российская военная авиация недавно снова нанесла бомбовый удар по территории Белгородской области. На этот раз была применена 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой (ФАБ-500).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
По данным российского издания, такая бомба была обнаружена вчера, 27 марта, в районе села Бессоновка в Белгородском районе.
Источники СМИ также указывают на то, что уничтожение боеприпаса произошло сегодня. Обошлось без пострадавших и разрушений.
На карте село Бессоновка в Белгородской области РФ, в районе которого была обнаружена сброшенная авиабомба (фото: скрин google.com/maps)
Российские ВВС сбрасывают бомбы на Белгородскую область
Издание пишет, что за последнюю неделю уже известно о девяти авиабомбах ФАБ, падавших в Белгородской области.
Отметим, что перед этим стало известно об очередном авиаударе РФ с применением ФАБ-250 по территории этого региона. По данным российской прессы, одна такая бомба была обнаружена 22 марта в районе села Шалаево Валуйского городского округа, а другую нашли в 5 км от села Казинка этого же округа.
А до этого сбросить росавиацией ФАБ-250 было найдено 18 февраля в селе Солоты Белгородской области. Тогда власти эвакуировали около 150 местных жителей, а саму бомбу ликвидировали на полигоне.
Добавим, что увеличение авиаударов РФ по этой области происходит на фоне продолжающегося рейда российских добровольцев, которые 12 марта прорвали границу с РФ и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.
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