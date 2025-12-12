Впала поруч. Росіяни ледь не скинули авіабомбу на дитячий садок у Бєлгороді (фото)

Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що відбулося падіння боєприпасу, вибухотехніки міністерства оборони "приймають рішення щодо його утилізації".

Всі люди, які перебували у дитячому садку, були переміщені у безпечне місце, а оперативні служби продовжують евакуацію мешканців у радіусі 300 метрів.

За попередньою інформацією, як повідомляє телеграм-канал "Пепел Бєлгород", причиною інцеденту стало падіння російської авіабомби, що підтверджує характерна воронка на місці події.

Фото: в Бєлгороді авіабомба впала біля дитячого садка (t.me/belpepel)

За словами губернатора, жертв та постраждалих немає, ситуація контрольована екстреними службами.

Падіння російських авіабомб у Бєлгороді відбуваються регулярно.

Так, 6 грудня російський бомбардувальник скинув ФАБ на житловий будинок на Дальньому провулку. Тоді постраждала одна людина, а близько 15 тисяч абонентів залишилися без електрики, яку відновили через кілька годин.