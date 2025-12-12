Впала поруч. Росіяни ледь не скинули авіабомбу на дитячий садок у Бєлгороді (фото)

У Бєлгороді біля дитячого садка впала російська авіабомба. Ймовірно, під час того, як літак міг летіти бомбити Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на російські ЗМІ.
Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що відбулося падіння боєприпасу, вибухотехніки міністерства оборони "приймають рішення щодо його утилізації".
Всі люди, які перебували у дитячому садку, були переміщені у безпечне місце, а оперативні служби продовжують евакуацію мешканців у радіусі 300 метрів.
За попередньою інформацією, як повідомляє телеграм-канал "Пепел Бєлгород", причиною інцеденту стало падіння російської авіабомби, що підтверджує характерна воронка на місці події.
За словами губернатора, жертв та постраждалих немає, ситуація контрольована екстреними службами.
Падіння російських авіабомб у Бєлгороді відбуваються регулярно.
Так, 6 грудня російський бомбардувальник скинув ФАБ на житловий будинок на Дальньому провулку. Тоді постраждала одна людина, а близько 15 тисяч абонентів залишилися без електрики, яку відновили через кілька годин.
Раніше ми повідомляли про удари ФАБ-500 та ФАБ-250 у різних районах області - зокрема, 27 березня в селі Безсонівка. Авіаудар РФ із застосуванням ФАБ-250 по території регіону було зафіксовано 22 березня.
Нагадаємо, збільшення авіаударів збігається з діями російських добровольців, які 12 березня прорвали кордон і захопили кілька населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях.