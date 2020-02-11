Можлива відставка Богдана та обрання запобіжного заходу Звіробій: новини за 10 лютого

Колаж РБК-Україна

Ще один українець заразився коронавірусом, в ОП не виключають відставку Андрія Богдана, суд обрав запобіжний захід волонтерці Марусі Звіробій. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 10 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

В ОП не виключають відставку Андрія Богдана

В Офісі президента не підтверджують, але і не спростовують можливу відставку Андрія Богдана. Про це РБК-Україна повідомили два непов'язаних джерела у владі. Одне з них зазначило, що глава ОП дійсно написав заяву про відставку.

"Богдан написав заяву. На цей раз офіційно", - сказав співрозмовник.

На даний момент заяву нібито не прийнято главою держави.

Ще один українець заразився коронавірусом, - МОЗ

Ще один українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. Станом на 10 лютого, отримано результати досліджень усіх 439 зразків, що дало можливість виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV.

Також з’явилася інформація про те, що через спалах коронавірусу в Китаї громадяни України будуть евакуйовані з провінції Хубей - епіцентру поширення.

Суд обрав запобіжний захід Звіробій

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід волонтерці Марусі Звіробій, яку підозрюють у погрозах вбивством президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Прокурор просив застосувати щодо неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Суд повністю задовольнив клопотання.

На зв'язки з фігурантами справи Шеремета перевіряють понад 10 співробітників СБУ

На зв'язки з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета перевіряють понад десять співробітників Служби безпеки України. Про це РБК-Украина розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, перевірки стали реакцією на публікацію записів, які свідчать на користь того, що фігуранти справи про вбивство Шеремета могли бути пов'язані з СБУ. У самій спецслужбі це не підтверджують і не спростовують.

Пенсії в Україні 2020: що робити при нестачі стажу

Пенсії в Україні у 2020 році зможуть оформити пенсіонери за віком з необхідним страховим стажем - 27 років. А до 2028-го року ця цифра зросте до 35-ти років.

Що робити, якщо після досягнення пенсійного віку бракує стажу - в матеріалі Styler.

Сюрприз від Емінема і реакція Скорсезе: топ-7 найцікавіших моментів церемонії Оскар-2020

92-я церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії світу Оскар-2020 пройшла в ніч з 9 на 10 лютого. Кращим актором був визнаний Хоакін Фенікс за роль у фільмі "Джокер". Гра в "Джуді" принесла Рене Зеллвегер статуетку в номінації "Краща жіноча роль". Однак церемонія запам'яталася не тільки хвилюючим оголошенням переможців. Редакція LITE пропонує згадати топ-7 найбільш яскравих і цікавих моментів Оскара-2020.