Україна оголосила евакуацію своїх громадян з Хубею

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Українців евакуюють через спалах коронавіруса

Через спалах коронавірусу в Китаї громадяни України будуть евакуйовані з провінції Хубей - епіцентру поширення. Про це йдеться в повідомленні посольства України в Китаї.

Повідомляється, що у зв'язку зі стрімким поширенням по території провінції Хубей коронавірусу 2019 nCoV уряд вирішив евакуювати громадян України. З цією метою 11 лютого для евакуації українців до китайського Уханя відправиться спеціальний чартерний рейс.

Громадян України, яких включили до списку на евакуацію, просять приготувати паспорта, документи, що дають право на перебування на території Китаю, а також документи дітей. Також українців просять залишатися на постійному зв'язку, бути готовими до можливого нічного переміщення, чекати дзвінків посольства і повідомлень в групі "Embassy - EVACUATION" в мобільному додатку Wechat.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на борту лайнера Diamond Princess, який знаходиться на карантині в Японії, у громадянина України виявили коронавірус. Його госпіталізували, під медичним наглядом він пробуде не менше 14 днів.

Станом на 10 лютого від китайського коронавірусу 2019 nCoV померли 910 осіб.

