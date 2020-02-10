На зв'язки з фігурантами справи Шеремета перевіряють понад 10 співробітників СБУ

Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

Зв'язки підозрюваних з СБУ вже доведені, проводяться перевірки

На зв'язки з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета перевіряють понад десять співробітників Служби безпеки України. Про це РБК-Украина розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, перевірки стали реакцією на публікацію записів, які свідчать на користь того, що фігуранти справи про вбивство Шеремета могли бути пов'язані з СБУ. У самій спецслужбі це не підтверджують і не спростовують..

Водночас у МВС впевнені, що це не абстрактні зв'язки, а цілком конкретні, а заступник голови МВС Антон Геращенко заявив РБК-Україна, що зв'язки підозрюваних з СБУ вже доведені.

"Це не "можливі зв'язки", а цілком конкретні. Це їх контакти і їх спілкування (зі співробітниками СБУ, - ред.), яке було далеким від дружнього. Це більш ніж дружнє спілкування дає слідству підстави вважати, що необхідно перевіряти понад десять співробітників СБУ на предмет їх спільної діяльності. Що зараз і проводиться", - уточнив він.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Тіні сумнівів: що відбувається у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета".

Нагадаємо, раніше слідство спростувало алібі Юлії Кузьменко, фігуранта справи про вбивство Шеремета.

Офіс генпрокурора продовжив термін слідства у цій справі до квітня поточного року.