Возможная отставка Богдана и избрание меры пресечения Зверобой: новости за 10 февраля

Коллаж РБК-Украина

Еще один украинец заразился коронавирусом, в ОП не исключают отставку Андрея Богдана, суд избрал меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 10 февраля, - в материале РБК-Украина

В ОП не исключают отставку Андрея Богдана

В Офисе президента не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Андрея Богдана. Об этом РБК-Украина сообщили два несвязанных источника во власти. Один из них отметил, что глава ОП действительно написал заявление об отставке.

"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - сказал он.

На данный момент заявление якобы не принято главой государства.

Еще один украинец заразился коронавирусом, - Минздрав

Еще один украинец заразился китайским коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. По состоянию на 10 февраля, получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV.

Также появилась информация о том, что из-за вспышки коронавируса в Китае граждане Украины будут эвакуированы из провинции Хубэй - эпицентра распространения.

Суд избрал меру пресечения Зверобой

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Прокурор просил применить к ней меру пресечения в виде личного обязательства. Суд полностью удовлетворил ходатайство.

На связи с фигурантами дела Шеремета проверяют более 10 сотрудников СБУ

На связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом РБК-Украина рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, проверки стали реакцией на публикацию записей, которые свидетельствуют в пользу того, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ. В самой спецслужбе это не подтверждают и не опровергают.

Пенсии в Украине 2020: что делать при нехватке стажа

Пенсии в Украине в 2020 году смогут оформить пенсионеры по возрасту с необходимым страховым стажем в 27 лет. А к 2028-му году эта цифра возрастет до 35-ти лет.

Что делать, если по достижению пенсионного возраста нехватает стажа - в материале Styler.

Сюрприз от Эминема и реакция Скорсезе: топ-7 самых интересных моментов церемонии Оскар-2020

92-я церемония вручения самой престижной кинопремии мира Оскар-2020 прошла в ночь с 9 по 10 февраля. Лучшим актером был признан Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Игра в "Джуди" принесла Рене Зеллвегер статуэтку в номинации "Лучшая женская роль". Однако церемония запомнилась не только волнительным объявлением победителей. Редакция LITE предлагает вспомнить топ-7 самых ярких и интересных моментов Оскара-2020.