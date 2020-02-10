Суд обрав запобіжний захід Звіробій

Фото: Маруся Звіробій (facebook.com/marusyazvirobiy1)

Звіробій вручили підозру через погрози Зеленському

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід волонтерці Марусі Звіробій, яку підозрюють у погрозах вбивством президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Прокурор просив застосувати щодо неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Суд повністю задовольнив клопотання.

Її зобов'язали здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.

РБК-Україна писало, що 6 лютого волонтерці Звіробій вручили підозру через погрози Зеленському.

За даними слідства, вона з нардепом Софією Фединою 26 жовтня в одному з львівських кафе в трансляції через Facebook і YouTube погрожувала президенту. Зазначимо, в листопаді 2019 року у Звіробій проходили обшуки у цій справі. У ході обшуків у нього вилучили кілька одиниць зброї.

Також народного депутата України Софію Федину повторно викликають на Державне бюро розслідувань на 12 лютого для вручення підозри. Федіна не прийшла в ДБР для вручення підозри 6 лютого, тому її викликають повторно.

РБК-Україна писало, що обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Звіробій і Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.