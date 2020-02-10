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В ОП не виключають відставку Андрія Богдана

Новини » Політика     10.02.2020 - 23:01
В ОП не виключають відставку Андрія Богдана
Фото: Андрій Богдан (president.gov.ua)

За словами джерел, ймовірність відставки Богдана велика

В Офісі президента не підтверджують, але і не спростовують можливу відставку Андрія Богдана. Про це РБК-Україна повідомили два непов'язаних джерела у владі.

Одне з них зазначило, що глава ОП дійсно написав заяву про відставку.

"Богдан написав заяву. На цей раз офіційно", - сказав співрозмовник.

На даний момент заяву нібито не прийнято главою держави.

Співрозмовник видання в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що на відміну від попередніх чуток про звільнення голови ОП, цього разу він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".

"До ранку все має стати зрозуміло, ймовірність велика", - додав він.

У той же час, офіційний коментар з цього приводу в Офісі президента виданню не надали.

Сам Андрій Богдан на питання РБК-Україна про свою відставку поки не відповів.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Богдан написав заяву про звільнення. Однак, тодішній заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка спочатку спростував інформацію про відставку голови ОП.

Пізніше, вже президент Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від глави Офісу президента України Андрія Богдана. Тоді він говорив, що не підписував указ.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що заяву Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента завантажив з інтернету і переслав її іншим ЗМІ.

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