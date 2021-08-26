Біля аеропорту Кабулу підірвався смертник: що відомо

Сьогодні вдень поблизу воріт аеропорту Кабулу, де досі триває евакуація іноземців та афганців з захопленого талібами Афганістану, стався вибух. Терорист-смертник підірвав себе у натовпі людей.

Що наразі відомо про теракт - в матеріалі РБК-Україна .

Пентагон підтвердив теракт біля аеропорту

Міністерство оборони США підтвердило, що поблизу аеропорту Кабулу сьогодні пролунав вибух. Однак жодних подробиць у Пентагоні не надали. Водночас італійська газета Corriere, повідомила, що це була атака смертника.

За інформацією різних ЗМІ, терорист підірвав себе біля головних воріт афганського аеропорту.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Вибухів було два

Крім того, в турецькому Міноборони кажуть, що вибухів було два. Другий вибух пролунав незадовго після першого теракту. Пентагон цю інформацію також підтвердив. Другий вибух пролунав поблизу готелю Baron, розташованого поруч з аеропортом.

До вибуху причетна "Ісламська держава"

Американське видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що США вважають бойовиків "Ісламської держави" відповідальними за сьогоднішню атаку в Кабулі. Водночас самі терористи "ІД" поки не взяли на себе відповідальність.

Up to 13 killed, several injured in today’s attacks outside Kabul Airport. To think anyone believed the Taliban would/could ‘secure’ things until August 31. (Video via @saikirankannan) pic.twitter.com/C8RRHvfbDs — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 26, 2021

Жертви та десятки поранених

За останніми даними, які приводить телеканал Sky News, в результаті теракту загинули 13 людей, зокрема й діти. Поранення також отримали десятки людей, які перебували в натовпі та біля воріт аеропорту.

Станом на 18:10 повідомляється про щонайменше 70 постраждалих в результаті вибуху. Такі дані приводить Al Jazeera.

Серед жертв є американці

Американський телеканал Fox News з посиланням на джерела серед чиновників повідомив, що від вибуху поблизу аеропорту Кабула постраждали принаймні троє американських військовослужбовців. У Пентагоні підтвердили, що американці стали жертвами теракту, але точної кількості загиблих не назвали.

Pictures have emerged from Kabul, following two explosions where 13 people have been confirmed killed - including children.



Live updates: https://t.co/JWJzlleIzS pic.twitter.com/MYt8nNjRzH — Sky News (@SkyNews) August 26, 2021

Інформації про постраждалих українців немає

Міністерство закордонних справ України вже взяло на особливий контроль ситуацію з вибухом біля аеропорту Кабулу. Речник українського міністерства Олег Ніколенко заявив, що наразі інформація про українців серед жертв теракту не надходила.