Возле аэропорта Кабула подорвался смертник: что известно

Сегодня днем у ворот аэропорта Кабула, где до сих пор продолжается эвакуация иностранцев и афганцев из захваченного талибами Афганистана, произошел взрыв. Террорист-смертник подорвал себя в толпе людей.

Что известно о теракте - в материале РБК-Украина .

Пентагон подтвердил теракт возле аэропорта

Министерство обороны США подтвердило, что вблизи аэропорта Кабула сегодня прогремел взрыв. Однако никаких подробностей в Пентагоне не предоставили. В то же время итальянская газета Corriere, сообщила, что это была атака смертника.

По информации различных СМИ, террорист подорвал себя у главных ворот афганского аэропорта.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Взрывов было два

Кроме того, в турецком Минобороны говорят, что взрывов было два. Второй взрыв прогремел незадолго после первого теракта. Пентагон эту информацию также подтвердил. Второй взрыв прогремел вблизи отеля Baron, расположенного рядом с аэропортом.

К взрыву причастно "Исламское государство"

Американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США считают боевиков "Исламского государства" ответственными за сегодняшнюю атаку в Кабуле. В то же время сами террористы "ИГ" пока не взяли на себя ответственность.

Up to 13 killed, several injured in today’s attacks outside Kabul Airport. To think anyone believed the Taliban would/could ‘secure’ things until August 31. (Video via @saikirankannan) pic.twitter.com/C8RRHvfbDs — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 26, 2021

Жертвы и десятки раненых

По последним данным, которые приводит телеканал Sky News, в результате теракта погибли 13 человек, в том числе и дети. Ранения получили десятки людей, которые находились в толпе и у ворот аэропорта.

По состоянию на 18:10 сообщается о как минимум 70 пострадавших в результате взрыва. Такие данные приводит Al Jazeera.

Среди жертв есть американцы

Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники среди чиновников сообщил, что от взрыва вблизи аэропорта Кабула пострадали по крайней мере трое американских военнослужащих. В Пентагоне подтвердили, что американцы стали жертвами теракта, но точного количества погибших не назвали.

Pictures have emerged from Kabul, following two explosions where 13 people have been confirmed killed - including children.



Live updates: https://t.co/JWJzlleIzS pic.twitter.com/MYt8nNjRzH — Sky News (@SkyNews) August 26, 2021

Информации о пострадавших украинцах нет

Министерство иностранных дел Украины уже взяло на особый контроль ситуацию со взрывом возле аэропорта Кабула. Спикер украинского министерства Олег Николенко заявил, что сейчас информация об украинцах среди жертв теракта не поступала.