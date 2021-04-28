Повернення до ручного управління: "Нафтогаз" відреагував на звільнення Коболєва

НАК "Нафтогаз України" відреагував на звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління компанії. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є "юридичною маніпуляцією".

Про це йдеться у заяві "Нафтогазу" на сторінці у Facebook .

"Прийняте Кабміном рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами", - заявили в компанії.

У "Нафтогазі" зазначили, що подання пропозиції про звільнення глави правління разом з відповідним рішення належать до компетенції наглядової ради та не можуть бути передані загальним зборам акціонерам.

"Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління "Нафтогазу", демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами", - наголосили в НАК.