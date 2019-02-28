У повітряному бою між Індією і Пакистаном брали участь 32 літаки

Ілюстративне фото (twitter.com ndtv)

В бою взяли участь 24 пакистанських літаки

Вісім літаків ВПС Індії і 24 пакистанських взяли участь в повітряному бою в середу, 27 лютого. Про це повідомляє NDTV.

Повідомляється, що з пакистанського боку в бою брали участь вісім багатоцільових винищувачів американського виробництва F-16, чотири Mirage-3 французького виробництва, чотири спільних китайсько-пакистанських винищувача JF-17 Thunder. Інші літаки були винищувачі супроводу. Індійці, як стверджується у повідомленні, підняли по тривозі вісім літаків - чотири Су-30МКІ, два Mirage 2000 і два Міг-21.

Нагадаємо, вчора Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота. У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнним цілям". У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що це був не їхній літак. Вони заявили, що в той день не задіяли винищувачі F-16.

Після цього Індія привела армію в повну боєготовність. Зазначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що індійські військові гарнізони і авіабази в штаті Джамму і Кашмір рухаються 500 автоцистерн з паливом для військової техніки і заправки літаків після перестрілки на кордоні Індії і Пакистану.