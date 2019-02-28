На кордоні Індії і Пакистану сталася перестрілка

Іллюстративне фото (aninews.in)

Перестрілка тривала близько години

Сьогодні, 28 лютого, Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір. Повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANI.

Видання пише, що зі сторони Індії була відповідь. Перестрілка почалася близько 6 ранку за місцевим часом в окрузі Пунч і тривала близько години.

Нагадаємо, Індія привела армію в повну боєготовність у зв'язку з ескалацією напруженості у відносинах з Пакистаном. Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив двох індійських пілотів. Після цього індійські військові підтвердили крах тільки одного літака.

РБК-Україна писало, що у відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що цього був не їхній літак. Вони заявили, що сьогодні не задіювали винищувачі F-16.

На тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Натомість, через декілька годин Індія відновила роботу аеропортів, а Пакистан - ні. США та Турція закликали сторін до деескалації конфлікту.

Відзначимо, до цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців. Як повідомлялося, в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".