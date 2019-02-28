ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На кордоні Індії і Пакистану сталася перестрілка

Новини » Надзвичайні події    28.02.2019 - 09:04
На кордоні Індії і Пакистану сталася перестрілка
Іллюстративне фото (aninews.in)

Перестрілка тривала близько години

Сьогодні, 28 лютого, Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір. Повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANI.

Видання пише, що зі сторони Індії була відповідь. Перестрілка почалася близько 6 ранку за місцевим часом в окрузі Пунч і тривала близько години.

Нагадаємо, Індія привела армію в повну боєготовність у зв'язку з ескалацією напруженості у відносинах з Пакистаном. Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив двох індійських пілотів. Після цього індійські військові підтвердили крах тільки одного літака.

РБК-Україна писало, що у відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що цього був не їхній літак. Вони заявили, що сьогодні не задіювали винищувачі F-16.

На тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Натомість, через декілька годин Індія відновила роботу аеропортів, а Пакистан - ні. США та Турція закликали сторін до деескалації конфлікту.

Відзначимо, до цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців. Як повідомлялося, в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".

Індія будує тисячі бункерів уздовж кордону з Пакистаном Українців просять утриматися від поїздок до Індії
Новини України перестрілкаІндіяПакистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся