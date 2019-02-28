Індія перекидає авіаційне паливо на військові бази

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За кілька днів до авіаудару Індії по Пакистану було здійснено таке ж перекидання палива

В індійські військові гарнізони і авіабази в штаті Джамму і Кашмір рухаються 500 автоцистерн з паливом для військової техніки і заправки літаків після перестрілки на кордоні Індії і Пакистану. Про це повідомила газета The Times of India.

Видання пише, що за кілька днів до авіаудару Індії по Пакистану було здійснено таке ж перекидання палива.

Сьогодні вранці Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір. З боку Індії була відповідь. Перестрілка тривала близько години.

Зазначимо, Індія привела армію в повну боєготовність у зв'язку з ескалацією напруженості у відносинах з Пакистаном. Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив двох індійських пілотів. У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнним цілях".

У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що цього був не їхній літак. Вони заявили, що в той день не задіяли винищувачі F-16.

Відзначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.