Повітряна тривога по всій Україні, робота ППО та удари по Львову: що відбувається зараз

Сьогодні ввечері майже на всій території було оголошено повітряну тривогу.

Декілька ракет влучили по Львову

Сьогодні ввечері у Львові пролунали чотири потужні вибухи. Як з'ясувалося, це були ракетні удари. Після вибухів у місті почалися перебої зі світлом, мобільним зв'язком та телебаченням.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, російські ракети пошкодили декілька електропідстанцій. Частина міста залишилася без світла.

Потяги до Львову затримуються

За даними "Укрзалізниці", окупанти влучили у залізничні підстанції. Тому низка потягів затримуються на під'їзді до Львова. Оперативний перелік затримок компанія обіцяє публікувати на сайті uz-vezemo.com.

Над Вінницькою областю збили дві ракети

Також ввечері вибухи пролунали і у Вінницькій області. Як розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети, які летіли у бік Вінниці.

Роботу ППО над областю підтвердив і глава Вінницької ОВА Сергій Борзов. Наразі ведеться пошук уламків збитих ракет.

Один "приліт" по Кіровоградській області

Ракетному удару також піддалася Кіровоградська область. Міський голова Долинської Євгеній Звіздовський повідомив, що одна ракета влучила по території громади.

Як стало відомо, в результаті ракетного удару по залізничній інфраструктурі області є загиблі та поранені. Ракети були випущені з Каспійського регіону.

Вибухи та можливий ракетний удар у Дніпропетровській області

Вибухи чули і мешканці Дніпропетровської області. Пізніше місцевий Telegram-канал "Дніпро Обласний" повідомив, що, за попередніми даними, по території Дніпропетровської області було завдано ракетних ударів. Очевидці повідомили про декілька "прильотів".

Над Києвом збили ворожу ракету

У соцмережах опублікували відео знищення ворожої ракети силами української ППО. Очевидці зазначають, що інцидент стався у небі над Києвом. Офіційних повідомлень про це наразі немає.

Завдано ракетного удару по Закарпаттю

Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в горах Закарпатської області.

"На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", - повідомив очільник області Віктор Микита.

Три ракети не долетіли до Одеси

Начальниця прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла "Суспільному", що окупанти випустили три ракети по Одесі, але вони не дісталися до цілі, оскільки були збиті силами ППО.