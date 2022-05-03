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Ракетні удари по Львову: перші подробиці

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Львів, Вівторок 03 травня 2022 21:20
Ракетні удари по Львову: перші подробиці Ракетний удар по Львову (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська ввечері 3 травня завдали кілька ракетних ударів по Львову. Внаслідок цього у частині міста немає електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

За його словами, внаслідок удару ракет пошкоджено дві електропідстанції.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицькій повідомив, що окупанти пошкодили три електричні підстанції.

Оновлено.

Мер Львова заявив, що дві насосні станції зараз знаходяться без струму.

"Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії", - написав Садовий.

Раніше ми повідомляли, що у Львові пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про чотири потужних вибухи.

Також згодом у Львові після вибухів виникли проблеми з електропостачанням.

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