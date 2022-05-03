Ракетні удари по Львову: перші подробиці

Російські війська ввечері 3 травня завдали кілька ракетних ударів по Львову. Внаслідок цього у частині міста немає електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Мер Львова заявив, що дві насосні станції зараз знаходяться без струму.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицькій повідомив , що окупанти пошкодили три електричні підстанції.

За його словами, внаслідок удару ракет пошкоджено дві електропідстанції.

Раніше ми повідомляли, що у Львові пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про чотири потужних вибухи.

Також згодом у Львові після вибухів виникли проблеми з електропостачанням.

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