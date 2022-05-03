ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Поїзди затримуються через прильоти по Львову: список рейсів

Новость на русском →
Львів, Вівторок 03 травня 2022 21:48
Поїзди затримуються через прильоти по Львову: список рейсів Фото: потяги затримуються через удари по Львову (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти завдали ракетного удару по електропідстанціям Львова. Це спричинило затримку в курсуванні низки потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Внаслідок обстрілу затримуються в дорозі наступні поїзди:

  • №4 Львів - Запоріжжя (затримується відправлення);
  • № 25 Рахів - Одеса (+1 год);
  • №49 Трускавець - Київ (+ 1 год 30 хв);
  • №60 Чоп - Київ (+2 год);
  • №12 Львів - Київ (затримується відправлення);
  • №22 Трускавець - Харків (+3 год);
  • №749 Київ - Івано-Франківськ (+1 год).
  • №231 Дніпро - Львів (+3 год);
  • №53 Дніпро - Одеса (+3 год);
  • №75 Кривий Ріг - Київ (+2 год);
  • №175 Запоріжжя - Жмеринка (+2 год);
  • №85 Запоріжжя - Львів (+1,5 год);
  • №37 Запоріжжя - Київ (+1,5 год).

Оновлену інформацію про курсування потягів "Укрзалізниця" обіцяє повідомляти в офіційних каналах та через оголошення на вокзалах.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетних по Львову.

Окрім Львова, ракетній атаці піддалися й інші області України. Все, що відомо на цей час, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар Львів Укрзалізниця
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні