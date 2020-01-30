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У Харкові поліція ввела операцію "Сирена" через вибух та постріли

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 15:25
У Харкові поліція ввела операцію "Сирена" через вибух та постріли
Фото: поліція працює на місці події (hk.npu.gov.ua/)

Інцидент стався у Шевченківському районі міста

У Харкові сьогодні, 30 січня, біля будинку по вулиці Кузнецькій стався вибух та було чутно постріли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу харківської поліції.

За даними правоохоронців, близько 13:30 до поліції надійшло повідомлення від жінки, що у Шевченківському районі міста було чутно сильний вибух та постріли. За вказаною адресою відразу виїхали слідчі та вибухотехніки.

Очевидці розповіли, що з місця події поїхав білий автомобіль, в якому міг знаходитися постраждалий. Наразі поліція встановлює місцеперебування автомобіля.

У місті було введено операції "Сирена". На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 січня у Московському районі Харкова в житловому будинку в результаті вибуху гранати загинув 63-річний чоловік. Правоохоронці встановили, що мешканець однієї з квартир будинку загинув від вибуху гранати РГД-5.

Крім того, 26 січня у Хмельницькій області у дворі поруч з п'ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого загинула людина. На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та вибухо-технічна служба Нацполіції.

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