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Хабар главі Фонду держмайна: затримали 3 особи

Новини » Політика     30.01.2020 - 11:42
Хабар главі Фонду держмайна: затримали 3 особи
Фото: затримання зловмисників (nabu.gov.ua)

Зловмисників затримали під час надання частини хабаря

Правоохоронці затримали трьох осіб, які пропонували хабар главі Фонду державного майна України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

За даними бюро, 29 січня детективи затримали трьох осіб під час надання очільнику Фонду держмайна частини хабаря у розмірі 50 тисяч доларів. Слідство встановило, що зловмисники пропонували чиновнику 5 млн доларів за призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" визначеної особи.

"За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних з ініціаторами корупційного злочину", - розповіли в НАБУ.

Зазначається, що зловмисники планували надавати чиновнику хабар частинами впродовж року, однак були затримані правоохоронцями під час передачі першого траншу. Наразі вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

"Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року", - додали в бюро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чиновника Фонду держмайна судитимуть за зловживання службовим становищем та отримання хабаря у розмірі 30 тис. доларів. Посадовець отримав від керівника одного з державних підприємств Харківської області хабар за сприяння у погодженні документів щодо розпаювання земель цього підприємства.

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