ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Палестина пригрозила Ізраїлю виходом з усіх угод

Новини » В світі     30.01.2020 - 15:32
Палестина пригрозила Ізраїлю виходом з усіх угод
Фото: Махмуд Аббас (flickr.com/statephotos)

Махмуд Аббас відправив лист Біньяміну Нетаньяху з загрозою виходу з міжнародних угод

Палестина пригрозила Ізраїлю виходом з усіх угод у разі анексії Йорданської долини. Про це повідомляє Sky News Arabia.

Повідомляється, що відповідний лист у четвер направив президента Палестини Махмуд Аббас прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. При цьому в листі вказується, що вихід з угод не вплине на координацію у сфері безпеки.

"Аббас повідомив Нетаньяху, що палестинські влади припинять виконання всіх угод, якщо Ізраїль приєднає Йорданську долину і територію поселень", - йдеться в листі Аббаса.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в листопаді 2019 року Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини на Західному березі річки Йордан. На такий крок Він пішов після того, як США заявили про зміну своєї позиції щодо ізраїльських поселень на Західному березі.

Днями президент США Дональд Трамп представив мирний план врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Згідно з планом пропонується визнати дві суверенних держави Ізраїль і Палестина. При цьому Ізраїль отримає територію Йорданської долини, а Палестина столиці в Східному Єрусалимі.

Ізраїль надіслав додаткові сили на кордон з Палестиною У ЄС відреагували на "угоду століття" з близькосхідного врегулювання
Новини України ІзраїльПалестина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся