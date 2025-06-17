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"Ракета прошла девять этажей". Клименко назвал последствия удара по Киеву

Киев, Вторник 17 июня 2025 07:27
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"Ракета прошла девять этажей". Клименко назвал последствия удара по Киеву Фото: Россия ударила по многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Виталий Носач

Российские оккупанты в ночь на 17 июня ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате этого десятки мирных жителей пострадали.

Об этом на месте российского удара по многоэтажке в Соломенском районе заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина.

Пострадавшие и погибшие

По словам главы МВД, в Киеве 27 локаций, которые атаковал враг. Там работает около 2 тысяч человек, в первую очередь это спасатели, полиция, коммунальные службы и врачи.

"В настоящее время мы можем подтвердить 40 пострадавших, один погибший. Но сейчас поступает информация что с одной локации - жилой дом у нас есть, много погибших, будет подтверждение через 10 минут", - добавил министр.

Удар по девятиэтажке

Также он уточнил, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.

Фото: россияне ударили по многоэтажке в Соломенском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей", - добавил министр.

По его словам, поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.

Обновлено 07:43

Министр внутренних дел уточнил, что в Киеве из-за атаки России погибли 14 человек. Еще 44 - пострадали.

Атака на Киев

Напомним, в Киеве в ночь на 17 июня на протяжении нескольких часов раздавались взрывы. Оккупанты использовали для атаки крылатые ракеты, баллистику и дроны.

Количество пострадавших в результате вражеского удара постепенно увеличивалось.

При этом недавно стало известно, что в Соломенском районе в пятиэтажке возник пожар. Там было известно о 18 пострадавших.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко рассказал, что согласно последним данным, в Киеве известно о 14 погибших в результате удара россиян.

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