ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16

Киев, Вторник 17 июня 2025 02:52
UA EN RU
Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16 Фото: спасатели работают на 12 локациях в Киеве после атаки (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в результате ночной атаки ударных дронов типа "Шахед" зафиксированы последствиях на 12 разных локациях. Пострадали как минимум 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"В целом на сегодня фиксируем последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Двенадцать пострадавших. Информацию уточняем", - сообщил он.

По словам Ткаченко, спасатели работают на локациях, подвергшихся атаке. Он предупредил, что опасность по-прежнему сохраняется, поскольку на подступах к украинской столице фиксируются новые воздушные цели.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что возросло число пострадавших в результате вражеской атаки.

"В настоящее время 16 пострадавших в столице. Больше всего – в Соломенском районе. Также к медикам обратились двое пострадавших в Дарницком и один в Днепровском районе. Им оказали помощь", - сообщил он.

Атака на Киев 17 июня

В ночь на 17 июня Киев подвергся очередной российской атаке. Страна-агрессор запустила по украинской столице ударные дроны типа "Шахед".

В ряде районов Киева были зафиксированы падения обломков. Повреждены нежилые застройки, автомобили и многоэтажный дом. Вспыхнули пожары. Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что есть пострадавшие в Святошинском и Соломенском районах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Киев
Новости
Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16
Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде