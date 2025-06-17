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Атака на Киев: в некоторых районах перебои со светом

Киев, Вторник 17 июня 2025 01:46
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Атака на Киев: в некоторых районах перебои со светом Иллюстративное фото: в нескольких районах Киева перебои со светом (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Киеве во время ночной атаки ударных дронов типа "Шахед" зафиксированы отключения электроэнергии в некоторый районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"В некоторых районах столицы фиксируем перебои с электроэнергией", - сообщил Ткаченко.

В КГВА отметили, что причины перебоев в подаче электроэнергии в настоящий момент устанавливаются, детали уточняются.

Обновлено в 02:33

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отключение электроэнергии было в Голосеевском районе, в частном секторе, и в Дарницком - в районе Красного Хутора. Он объяснил, что это произошло из-за срабатывания автоматики.

"Бригады энергетиков уже работают", – сообщил Кличко.

Ночная атака на Киев 17 июня

Напомним, в ночь на 17 июня в Киеве сработала воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

Из-за падений обломков вспыхнули пожары, есть разрушения. Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

По предварительным данным, в Соломенском и Святошинском районах пострадали как минимум 14 человек. Еще в два района были вызваны медики.

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