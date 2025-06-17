Киев массированно атакуют дроны и ракеты: что известно о последствиях и пострадавших
Киев в ночь на 17 июня массированно атакуют дроны, а также ракеты. В городе раздаются взрывы, власти сообщают о пострадавших.
Все, что известно о последствиях атаки дронов на столицу - в материале РБК-Украина ниже.
Главное
- по состоянию на сейчас известно о 16 пострадавших, больше всего в Соломенском районе
- последствия атаки фиксируют на 12 локациях в 6 районах
- в разных районах Киева работает ПВО
- дроны летят на Киев волнами
- в некоторых районах перебои со светом
- Киев под комбинированным ударом - РФ применяет ракеты и ударные дроны
Соломенский район
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе есть разрушения на верхнем этаже жилого дома. Также обломки упали на территорию промышленного предприятия.
Кличко сообщает об 11 пострадавших, 6 из них госпитализированы. Вместе с тем, в КГГА пишут о 9 пострадавших.
Днепровский район
Как сообщил мэр, в район направляются бригады скорой помощи.
По данным главы КГВА, обломок "шахеда" застрял в стене жилого дома.
Оболонский район
Бригада медиков выехала на вызов. В районе повреждены авто.
Святошинский район
Начальник Киевской ГВА сообщает о возгорании автомобилей. Также известно, что горят складские помещения.
Кличко сообщил о 9 пострадавших, 4 из них госпитализировали.
Дарницкий район
По данным КГВА, падение обломков зафиксировано на двух локациях, по одной локации пожар. Сообщается о вызове медиков.
Подольский район
Обломки дрона упали на открытой местности.
Перебои со светом в Киеве
Как сообщил Кличко, в частном секторе в Голосеевском районе, а также в Дарницком районе - в районе Красного Хутора произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики.
Напомним, по данным Воздушных сил, РФ также подняла в воздух два борта Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). Самолеты совершают полет в юго-восточном направлении. Кроме того, враг поднял в воздух МиГ-31К.