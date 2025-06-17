ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киев массированно атакуют дроны и ракеты: что известно о последствиях и пострадавших

Вторник 17 июня 2025 01:20
UA EN RU
Киев массированно атакуют дроны и ракеты: что известно о последствиях и пострадавших Фото: Киев под комбинированной атакой 17 июня (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Киев в ночь на 17 июня массированно атакуют дроны, а также ракеты. В городе раздаются взрывы, власти сообщают о пострадавших.

Все, что известно о последствиях атаки дронов на столицу - в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • по состоянию на сейчас известно о 16 пострадавших, больше всего в Соломенском районе
  • последствия атаки фиксируют на 12 локациях в 6 районах
  • в разных районах Киева работает ПВО
  • дроны летят на Киев волнами
  • в некоторых районах перебои со светом
  • Киев под комбинированным ударом - РФ применяет ракеты и ударные дроны

Соломенский район

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе есть разрушения на верхнем этаже жилого дома. Также обломки упали на территорию промышленного предприятия.

Кличко сообщает об 11 пострадавших, 6 из них госпитализированы. Вместе с тем, в КГГА пишут о 9 пострадавших.

Днепровский район

Как сообщил мэр, в район направляются бригады скорой помощи.

По данным главы КГВА, обломок "шахеда" застрял в стене жилого дома.

Оболонский район

Бригада медиков выехала на вызов. В районе повреждены авто.

Святошинский район

Начальник Киевской ГВА сообщает о возгорании автомобилей. Также известно, что горят складские помещения.

Кличко сообщил о 9 пострадавших, 4 из них госпитализировали.

Дарницкий район

По данным КГВА, падение обломков зафиксировано на двух локациях, по одной локации пожар. Сообщается о вызове медиков.

Подольский район

Обломки дрона упали на открытой местности.

Перебои со светом в Киеве

Как сообщил Кличко, в частном секторе в Голосеевском районе, а также в Дарницком районе - в районе Красного Хутора произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики.

Напомним, по данным Воздушных сил, РФ также подняла в воздух два борта Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). Самолеты совершают полет в юго-восточном направлении. Кроме того, враг поднял в воздух МиГ-31К.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде