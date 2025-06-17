Киев массированно атакуют дроны и ракеты: что известно о последствиях и пострадавших

Киев в ночь на 17 июня массированно атакуют дроны, а также ракеты. В городе раздаются взрывы, власти сообщают о пострадавших.

Все, что известно о последствиях атаки дронов на столицу - в материале РБК-Украина ниже.

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по состоянию на сейчас известно о 16 пострадавших, больше всего в Соломенском районе

больше всего в Соломенском районе последствия атаки фиксируют на 12 локациях в 6 районах

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Соломенский район

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе есть разрушения на верхнем этаже жилого дома. Также обломки упали на территорию промышленного предприятия.

Кличко сообщает об 11 пострадавших, 6 из них госпитализированы. Вместе с тем, в КГГА пишут о 9 пострадавших.

Днепровский район

Как сообщил мэр, в район направляются бригады скорой помощи.

По данным главы КГВА, обломок "шахеда" застрял в стене жилого дома.

Оболонский район

Бригада медиков выехала на вызов. В районе повреждены авто.

Святошинский район

Начальник Киевской ГВА сообщает о возгорании автомобилей. Также известно, что горят складские помещения.

Кличко сообщил о 9 пострадавших, 4 из них госпитализировали.

Дарницкий район

По данным КГВА, падение обломков зафиксировано на двух локациях, по одной локации пожар. Сообщается о вызове медиков.

Подольский район

Обломки дрона упали на открытой местности.

Перебои со светом в Киеве

Как сообщил Кличко, в частном секторе в Голосеевском районе, а также в Дарницком районе - в районе Красного Хутора произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики.