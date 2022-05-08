У Миколаївській області збили ворожу ракету

Над Миколаївською областю українські захисники збили ворожу крилату ракету. Її росіяни випустили зі стратегічного бомбардувальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" .

Захисники попереджають, що загроза ракетних ударів з території РФ, Чорного моря і тимчасово окупованого Криму залишається високою.

"7 травня в небі над Миколаївською областю підрозділ зенітних ракетних військ Повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника", - йдеться в повідомленні.

Українцям рекомендують дотримуватися норм безпеки і не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, не піддаватися паніці і не заважати ЗСУ і Силам оборони виконувати свої завдання.