У Миколаївській області збили ворожу ракету
Над Миколаївською областю українські захисники збили ворожу крилату ракету. Її росіяни випустили зі стратегічного бомбардувальника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".
Захисники попереджають, що загроза ракетних ударів з території РФ, Чорного моря і тимчасово окупованого Криму залишається високою.
"7 травня в небі над Миколаївською областю підрозділ зенітних ракетних військ Повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника", - йдеться в повідомленні.
Українцям рекомендують дотримуватися норм безпеки і не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, не піддаватися паніці і не заважати ЗСУ і Силам оборони виконувати свої завдання.
Нагадаємо, ворожим обстрілом у Миколаєві пошкоджені балкони і скла вікон у двох квартирах дев'ятиповерхівки. Крім того, загорілася покрівля бібліотеки. Вона розташована на першому поверсі житлового будинку.
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