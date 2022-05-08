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У Миколаївській області збили ворожу ракету

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Миколаївська область, Неділя 08 травня 2022 00:38
У Миколаївській області збили ворожу ракету Фото: у Миколаївській області збили ворожу ракету (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Над Миколаївською областю українські захисники збили ворожу крилату ракету. Її росіяни випустили зі стратегічного бомбардувальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Захисники попереджають, що загроза ракетних ударів з території РФ, Чорного моря і тимчасово окупованого Криму залишається високою.

"7 травня в небі над Миколаївською областю підрозділ зенітних ракетних військ Повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника", - йдеться в повідомленні.

Українцям рекомендують дотримуватися норм безпеки і не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, не піддаватися паніці і не заважати ЗСУ і Силам оборони виконувати свої завдання.

Нагадаємо, ворожим обстрілом у Миколаєві пошкоджені балкони і скла вікон у двох квартирах дев'ятиповерхівки. Крім того, загорілася покрівля бібліотеки. Вона розташована на першому поверсі житлового будинку.

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Миколаївська область
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