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“Варвари з ракетами”. Зеленський відреагував на ракетний обстріл Одеси

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Київ, Субота 07 травня 2022 22:51
“Варвари з ракетами”. Зеленський відреагував на ракетний обстріл Одеси Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me.verkhovnaradaukrainy)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий ракетний удар військ РФ по Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення українського президента.

“Сьогодні загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, у якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне. Але для російської армії й це не має значення. Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково”, - підкреслив голова держави.

Зеленський також додав, що такі вчинки можуть робити тільки варвари, які мають ракети, але не мають нічого з того, що робить їх людьми.

При цьому він наголосив, що характерним є те, що Росія робить це напередодні дня памʼяті всіх жертв Другої світової війни та Дня перемоги над нацизмом. Такий знак має нагадати кожній державі, що зло неможливо перемогти один раз і назавжди.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 травня, в Одесі почали повідомляти про вибухи під час повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо, що 4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечило багатоповерхові будинки поряд.

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Володимир Зеленський Одеса ракетный удар Війна Росії проти України
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