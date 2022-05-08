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Українські військові збили російський вертоліт, 11 безпілотників і 2 крилаті ракети за день

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Неділя 08 травня 2022 01:31
Українські військові збили російський вертоліт, 11 безпілотників і 2 крилаті ракети за день Фото: український ЗРК С-300 (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Українські зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і Сухопутних військ протягом доби уразили 14 повітряних цілей російських окупантів, збивши вертоліт, одинадцять безпілотників і дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону", - йдеться у зведенні.

Протягом доби російські війська випустили по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві з них були знищені українською протиповітряною обороною.

Зенітні ракетні підрозділи ЗС ЗСУ вразили російський вертоліт Мі-28Н, сім БПЛА типу "Орлан-10", два БПЛА типу "Форпост" і дві крилаті ракети. А ЗРК підрозділів Сухопутних військ "приземлили" ще два "Орлана". Таким чином, загальні втрати окупантів у небі за добу 7 травня склали:

  • 1 вертоліт,
  • 11 БПЛА ОТР,
  • 2 крилаті ракети.

Наша авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях загарбників на різних напрямках.

Також зазначається, що "справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків" розгортаються поблизу острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де ворог зазнає відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських судах.

Раніше повідомлялося, що 7 травня над Миколаївською областю українські захисники збили крилату ракету ворога, яку той випустив зі стратегічного бомбардувальника.

Також ми писали, що ЗСУ показали відео роботи "Байрактара" по російському катеру типу "Серна" біля Зміїного. Додамо також, що ударний безпілотник знищив та не тільки судно, а й 2 ворожих ЗРК "Тор".

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