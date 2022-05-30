Війська РФ готуються до наступу на Лиманському напрямі: що відомо

Російські військові планують відновити наступ на Лиманському напрямі в Донецькій області. Для цього вони проводять розвідку водних переправ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Зазначається, що російські військові почали перегрупуватися та готуватися до наступу в Лиманському районі. При цьому було зафіксовано спроби окупантів провести розвідку водних переправ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти закріплюються на захоплених рубежах у Лимані в Донецькій області.

Також ми писали, що станом на 29 травня російські війська частково вийшли з Лимана (Донецька область), за який продовжуються бої.

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